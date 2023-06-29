https://sputniknews.com.tr/20230629/arnavutkoyde-karsi-seride-gecen-otobus-cok-sayida-araca-carpti-1072991930.html

Arnavutköy'de karşı şeride geçen otobüs çok sayıda araca çarptı

Arnavutköy'de karşı şeride geçen otobüs çok sayıda araca çarptı

Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsü karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı. 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T14:01+0300

2023-06-29T14:01+0300

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Muğla Fethiye'den İstanbul'a gelen bir otobüs, Habipler yolu üzerinde kırmızı ışıkta yavaşlayan bir araca çarptıktan sonra bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve bu sırada karşı şeritten gelen 4 araca da çarptı.Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.Otobüste bulunan 7 yolcu kazayı yara almadan atlatırken, diğer araçlardaki 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince yaralılardan 3'üne olay yerinde müdahale edilirken, biri hastanede tedavi altına alındı.Olay yerinde önlem alan ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

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