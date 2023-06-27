https://sputniknews.com.tr/20230627/ak-parti-sozcusu-omer-celikten-reutersa-tepki-siciline-kara-bir-leke-olarak-kazinmistir-1072909607.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Reuters'a tepki: 'Siciline kara bir leke olarak kazınmıştır'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Reuters'a tepki: 'Siciline kara bir leke olarak kazınmıştır'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Reuters Haber Ajansı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine yönelik yapılan haberin 'kirli... 27.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-27T11:20+0300

2023-06-27T11:20+0300

2023-06-27T11:20+0300

politika

ömer çelik

reuters

ak parti

recep tayyip erdoğan

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Twitter hesabınan paylaşımda bulunan Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters haber ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters haber ajansını ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz" dedi.Reuters'ın temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı metnin gazetecilikle ilgisi olmadığını belirten Ömer Çelik, "Bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters’in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır" ifadelerine yer verdi.Ömer Çelik şöyle devam etti:

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ömer çelik, reuters, ak parti, recep tayyip erdoğan