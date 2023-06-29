https://sputniknews.com.tr/20230629/ali-koctan-ismail-kartala-hayirli-olsun-ziyareti-1073002927.html
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal'a, Ali Koç'tan sürpriz bir ziyaret geldi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T19:00+0300
2023-06-29T19:00+0300
2023-06-29T19:03+0300
spor
ali koç
ismail kartal
fenerbahçe
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1073003006_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_75e6e364a726fe351b821efce90d7b20.jpg
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal'ı ziyaret etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mesaisine başlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Başkanımızın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü" ifadeleri yer aldı.İsmail Kartal'ın resmi imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/fenerbahcede-3-ismail-kartal-donemi-1072969780.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1d/1073003006_96:0:1917:1366_1920x0_80_0_0_bb28c326ddbc32eb32112ae0fe95dd7b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ali koç, ismail kartal, fenerbahçe
ali koç, ismail kartal, fenerbahçe
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a 'hayırlı olsun' ziyareti
19:00 29.06.2023 (güncellendi: 19:03 29.06.2023) Abone ol
Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal'a, Ali Koç'tan sürpriz bir ziyaret geldi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal'ı ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mesaisine başlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Başkanımızın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü" ifadeleri yer aldı.
İsmail Kartal'ın resmi imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.