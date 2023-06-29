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Ali Koç'tan İsmail Kartal'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Ali Koç'tan İsmail Kartal'a 'hayırlı olsun' ziyareti
Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal'a, Ali Koç'tan sürpriz bir ziyaret geldi. 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T19:00+0300
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spor
ali koç
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal'ı ziyaret etti.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mesaisine başlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Başkanımızın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü" ifadeleri yer aldı.İsmail Kartal'ın resmi imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/fenerbahcede-3-ismail-kartal-donemi-1072969780.html
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ali koç, ismail kartal, fenerbahçe
ali koç, ismail kartal, fenerbahçe

Ali Koç'tan İsmail Kartal'a 'hayırlı olsun' ziyareti

19:00 29.06.2023 (güncellendi: 19:03 29.06.2023)
© AAAli Koç ve İsmail Kartal
Ali Koç ve İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AA
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Fenerbahçe'de 1 yıllık aranın ardından tekrar takımın başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal'a, Ali Koç'tan sürpriz bir ziyaret geldi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin teknik direktörlüğüne getirilen İsmail Kartal'ı ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde mesaisine başlayan teknik direktörümüz İsmail Kartal'a, Başkanımız Ali Koç ve yöneticilerimiz 'hayırlı olsun' ziyareti gerçekleştirdi. Başkanımızın yanı sıra genel sekreter Burak Kızılhan ve yönetim kurulu üyemiz Ahmet Ketenci'nin katıldığı ziyarette, yeni sezon yapılanması ve takvimi ile ilgili konular görüşüldü" ifadeleri yer aldı.
İsmail Kartal'ın resmi imza töreninin önümüzdeki günlerde gerçekleştirileceği belirtildi.
Teknik Direktör İsmail Kartal - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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