https://sputniknews.com.tr/20230628/fenerbahcede-3-ismail-kartal-donemi-1072969780.html
Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi
Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T20:32+0300
2023-06-28T20:32+0300
2023-06-28T20:32+0300
spor
ismail kartal
fenerbahçe
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.Jorge Jesus sonrası bir süredir arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, göreve İsmail Kartal'ı getirdiğini resmen duyurdu.Konuyla ilgili yapılan açıklamada İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi." ifadeleri yer aldı.
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ismail kartal, fenerbahçe
ismail kartal, fenerbahçe
Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi
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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu.
Jorge Jesus sonrası bir süredir arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, göreve İsmail Kartal'ı getirdiğini resmen duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada İsmail Kartal ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi." ifadeleri yer aldı.