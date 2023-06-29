https://sputniknews.com.tr/20230629/abd-fransadaki-vatandaslarini-olaylardan-uzak-durmaya-cagirdi-1073011833.html

ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı

ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı

ABD'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da ikamet eden vatandaşlarına, ülkede 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17... 29.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-29T23:24+0300

2023-06-29T23:24+0300

2023-06-29T23:24+0300

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ABD'nin Paris Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nanterre kentinde polisin açtığı ateş sonucu genç sürücünün ölmesinin ardından Paris'in çevresinde ve diğer büyük şehir merkezlerinde düzenlenen gösterilerde özel mülklere ve kamu binalarına zarar verildiği belirtildi.Açıklamada, gösterilerin şiddete dönüşmesinin beklendiği kaydedilerek, "ABD vatandaşları, şiddete ve çatışmalara yol açacak toplanma alanları ve polis faaliyetlerinin bulunduğu noktalardan uzak durmalıdır." ifadesine yer verildi.Bazı şehirlerin sokağa çıkma yasağı uyguladığı hatırlatılan açıklamada, eve dönme ihtimali bulunmayan vatandaşlarına ise Kızılhaç ile iletişime geçme tavsiyesinde bulunuldu.Fransa'da protestolarPolis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230629/fransanin-clamart-kentinde-3-temmuza-kadar-gece-saatlerinde-sokaga-cikma-yasagi-getirildi-1073003845.html

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fransa, abd, protesto, protesto gösterisi