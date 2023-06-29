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ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı
ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı
ABD'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da ikamet eden vatandaşlarına, ülkede 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17... 29.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-29T23:24+0300
2023-06-29T23:24+0300
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ABD'nin Paris Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nanterre kentinde polisin açtığı ateş sonucu genç sürücünün ölmesinin ardından Paris'in çevresinde ve diğer büyük şehir merkezlerinde düzenlenen gösterilerde özel mülklere ve kamu binalarına zarar verildiği belirtildi.Açıklamada, gösterilerin şiddete dönüşmesinin beklendiği kaydedilerek, "ABD vatandaşları, şiddete ve çatışmalara yol açacak toplanma alanları ve polis faaliyetlerinin bulunduğu noktalardan uzak durmalıdır." ifadesine yer verildi.Bazı şehirlerin sokağa çıkma yasağı uyguladığı hatırlatılan açıklamada, eve dönme ihtimali bulunmayan vatandaşlarına ise Kızılhaç ile iletişime geçme tavsiyesinde bulunuldu.Fransa'da protestolarPolis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230629/fransanin-clamart-kentinde-3-temmuza-kadar-gece-saatlerinde-sokaga-cikma-yasagi-getirildi-1073003845.html
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fransa, abd, protesto, protesto gösterisi
fransa, abd, protesto, protesto gösterisi

ABD, Fransa'daki vatandaşlarını olaylardan uzak durmaya çağırdı

23:24 29.06.2023
© AP Photo / Lewis JolyFransa'da protestolar
Fransa'da protestolar - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
© AP Photo / Lewis Joly
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ABD'nin Paris Büyükelçiliği, Fransa'da ikamet eden vatandaşlarına, ülkede 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücü için düzenlenen gösterilerden uzak durma çağrısı yaptı.
ABD'nin Paris Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Nanterre kentinde polisin açtığı ateş sonucu genç sürücünün ölmesinin ardından Paris'in çevresinde ve diğer büyük şehir merkezlerinde düzenlenen gösterilerde özel mülklere ve kamu binalarına zarar verildiği belirtildi.
Açıklamada, gösterilerin şiddete dönüşmesinin beklendiği kaydedilerek, "ABD vatandaşları, şiddete ve çatışmalara yol açacak toplanma alanları ve polis faaliyetlerinin bulunduğu noktalardan uzak durmalıdır." ifadesine yer verildi.
Bazı şehirlerin sokağa çıkma yasağı uyguladığı hatırlatılan açıklamada, eve dönme ihtimali bulunmayan vatandaşlarına ise Kızılhaç ile iletişime geçme tavsiyesinde bulunuldu.
Fransa’nın başkenti Paris’te 17 yaşındaki bir gencin trafik polisinin dur ihtarına uymamasının ardından öldürülmesi sonrası Salı günü başlayan gösteriler dün de sürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.06.2023
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Fransa'nın Clamart kentinde 3 Temmuz'a kadar gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi
19:28

Fransa'da protestolar

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açarak 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Nael'in ölümüne tepki gösterenler ülke genelinde farklı kentlerde sokağa inmişti.
Araç, çöp bidonları ve farklı binaları ateşe veren eylemciler ile polis arasında arbede yaşanmıştı.
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