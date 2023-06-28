https://sputniknews.com.tr/20230628/wiz-khalifa-konseri-iptal-edildi-1072947679.html

Wiz Khalifa konseri iptal edildi

Wiz Khalifa konseri iptal edildi

Wiz Khalifa’nın İstanbul konserinin iptal edildiği duyuruldu. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T11:26+0300

2023-06-28T11:26+0300

2023-06-28T11:31+0300

yaşam

küçükçiftlik park

wiz khalifa

konser

iptal

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KüçükÇiftlik Park’ta bugün gerçekleşecek olan Wiz Khalifa konseri, sanatçının yaşadığı sakatlıktan dolayı iptal edildi. KüçükÇiftlik Park, Twitter’dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:“Wiz Khalifa maalesef bir sakatlık geçirdi ve planlandığı gibi Dropout Festival’da performans gösteremeyecek. Yaraları hayati tehlike oluşturmasa da, dinlenmesi ve iyileşmesi için sahneden biraz uzaklaşması gerekecek kadar ciddi. Hızlı bir şekilde iyileşmesi için tüm iyi dileklerimizi Wiz Khalifa’ya gönderiyoruz ve onu ait olduğu yerde, sahnede görmek için sabırsızlanıyoruz.Yaşanan bu talihsiz durumdan dolayı Dropout Festival’23 iptal edilmiştir.Satın alınan biletlerin iadeleri http://Biletinial.com üzerinden gerçekleştirilecektir.”Wiz Khalifa, ‘Dropout Festival'23’ kapsamında konser verecekti. Khalifa'nın öncesinde Türkçe rapin ünlü isimleri Ceza, Motive, BEGE ve Alizade sahne alacaktı.

https://sputniknews.com.tr/20230623/konser-oncesi-konusan-wiz-khalifa-turkiyeye-tekrar-gelecegim-icin-heyecanliyim-1072792095.html

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küçükçiftlik park, wiz khalifa, konser, iptal