https://sputniknews.com.tr/20230623/konser-oncesi-konusan-wiz-khalifa-turkiyeye-tekrar-gelecegim-icin-heyecanliyim-1072792095.html

Konser öncesi konuşan Wiz Khalifa: Türkiye'ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım

Konser öncesi konuşan Wiz Khalifa: Türkiye'ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım

Türkiye’de konser verecek olan İstanbul konseri öncesi konuşan Wiz Khalifa, “Türkiye’ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım ve yeni yerler keşfetmek için... 23.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-23T15:12+0300

2023-06-23T15:12+0300

2023-06-23T15:15+0300

yaşam

wiz khalifa

rap müzik

konser

küçükçiftlik park

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ABD’li rapçi Wiz Khalifa, 5 yıl aradan sonra 28 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, son İstanbul konserini anlatan Khalifa, “Seyircinin katılımı gerçek dışıydı, inanılmazdı. 10 binin üzerinde rap hayranı ile buluştuk. Enerjiileri oldukça yüksekti ve ben de sahnede onlarla birlikte çok eğlendim” dedi.'Onların sahne performansını ilk kez yakından izleyeceğim'“5 yıl sonra yeniden aynı sahnede konser vereceğim” diye konuşan ABD’li rapçi, şunları paylaştı:Yeni yerler keşfetmeyi sevdiğini söyleyen Wiz Khalifa, “Keşfetmeyi her zaman sevmişimdir. Son gelişimde konser dışında da vakit geçirme, İstanbul’u gezme şansımız olmuştu. 5 yıl aradan sonra Türkiye’ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım ve yeni yerler keşfetmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.Sporun kendisi için önemli olduğunu dile getiren Khalifa, “Dövüş sanatları zihnin ve vücudun zinde kalmasına yardımcı oluyor, kendimin en iyi versiyonu olmamı sağlıyor” dedi.Rapçi, ‘Türk sevenlerinize neler söylemek istersiniz?’ sorusuna, “Eğlenin, kendinize iyi bakın, istediğiniz gibi takılın, barış ve sevgi ile kalın” yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230620/wiz-khalifa-istanbulda-konser-verecek-1072661753.html

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wiz khalifa, rap müzik, konser, küçükçiftlik park