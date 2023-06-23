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https://sputniknews.com.tr/20230623/konser-oncesi-konusan-wiz-khalifa-turkiyeye-tekrar-gelecegim-icin-heyecanliyim-1072792095.html
Konser öncesi konuşan Wiz Khalifa: Türkiye'ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım
Konser öncesi konuşan Wiz Khalifa: Türkiye'ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım
Türkiye’de konser verecek olan İstanbul konseri öncesi konuşan Wiz Khalifa, “Türkiye’ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım ve yeni yerler keşfetmek için... 23.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-23T15:12+0300
2023-06-23T15:15+0300
yaşam
wiz khalifa
rap müzik
konser
küçükçiftlik park
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ABD’li rapçi Wiz Khalifa, 5 yıl aradan sonra 28 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, son İstanbul konserini anlatan Khalifa, “Seyircinin katılımı gerçek dışıydı, inanılmazdı. 10 binin üzerinde rap hayranı ile buluştuk. Enerjiileri oldukça yüksekti ve ben de sahnede onlarla birlikte çok eğlendim” dedi.'Onların sahne performansını ilk kez yakından izleyeceğim'“5 yıl sonra yeniden aynı sahnede konser vereceğim” diye konuşan ABD’li rapçi, şunları paylaştı:Yeni yerler keşfetmeyi sevdiğini söyleyen Wiz Khalifa, “Keşfetmeyi her zaman sevmişimdir. Son gelişimde konser dışında da vakit geçirme, İstanbul’u gezme şansımız olmuştu. 5 yıl aradan sonra Türkiye’ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım ve yeni yerler keşfetmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.Sporun kendisi için önemli olduğunu dile getiren Khalifa, “Dövüş sanatları zihnin ve vücudun zinde kalmasına yardımcı oluyor, kendimin en iyi versiyonu olmamı sağlıyor” dedi.Rapçi, ‘Türk sevenlerinize neler söylemek istersiniz?’ sorusuna, “Eğlenin, kendinize iyi bakın, istediğiniz gibi takılın, barış ve sevgi ile kalın” yanıtını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230620/wiz-khalifa-istanbulda-konser-verecek-1072661753.html
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wiz khalifa, rap müzik, konser, küçükçiftlik park
wiz khalifa, rap müzik, konser, küçükçiftlik park

Konser öncesi konuşan Wiz Khalifa: Türkiye'ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım

15:12 23.06.2023 (güncellendi: 15:15 23.06.2023)
© Billboard/Braden WalkerWiz Khalifa
Wiz Khalifa - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2023
© Billboard/Braden Walker
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Türkiye’de konser verecek olan İstanbul konseri öncesi konuşan Wiz Khalifa, “Türkiye’ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım ve yeni yerler keşfetmek için sabırsızlanıyorum” dedi.
ABD’li rapçi Wiz Khalifa, 5 yıl aradan sonra 28 Haziran akşamı KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Hürriyet’ten Behlül Aydın’ın haberine göre, son İstanbul konserini anlatan Khalifa, “Seyircinin katılımı gerçek dışıydı, inanılmazdı. 10 binin üzerinde rap hayranı ile buluştuk. Enerjiileri oldukça yüksekti ve ben de sahnede onlarla birlikte çok eğlendim” dedi.

'Onların sahne performansını ilk kez yakından izleyeceğim'

“5 yıl sonra yeniden aynı sahnede konser vereceğim” diye konuşan ABD’li rapçi, şunları paylaştı:
“Gelecek olanlar iyi müzik eşliğinde sevdikleriyle birlikte iyi vakit geçireceklerine emin olabilirler. Ayrıca onlar için yeni şarkılarımızı da çalabiliriz.
Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de rap müzik en çok dinlenen tarzlar arasına girdi. Ben de Türk rapçiler ile tanışacağım ve onların sahne performansını ilk kez yakından izleyeceğim için heyecanlıyım.
Müzik insanları bir araya getirir. Ben de yaptığım müzikle pozitifliği, huzuru ve sevgiyi yaymaya çalışıyorum. Bence genç nesil iyi vakit geçirmeyi, eğlenceyi ve harika şovları yerinde deneyimlemeyi seviyor.”
Yeni yerler keşfetmeyi sevdiğini söyleyen Wiz Khalifa, “Keşfetmeyi her zaman sevmişimdir. Son gelişimde konser dışında da vakit geçirme, İstanbul’u gezme şansımız olmuştu. 5 yıl aradan sonra Türkiye’ye tekrar geleceğim için heyecanlıyım ve yeni yerler keşfetmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.
Sporun kendisi için önemli olduğunu dile getiren Khalifa, “Dövüş sanatları zihnin ve vücudun zinde kalmasına yardımcı oluyor, kendimin en iyi versiyonu olmamı sağlıyor” dedi.
Rapçi, ‘Türk sevenlerinize neler söylemek istersiniz?’ sorusuna, “Eğlenin, kendinize iyi bakın, istediğiniz gibi takılın, barış ve sevgi ile kalın” yanıtını verdi.
Wiz Khalifa - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
YAŞAM
Wiz Khalifa, İstanbul'da konser verecek
20 Haziran , 15:52
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