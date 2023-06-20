https://sputniknews.com.tr/20230620/wiz-khalifa-istanbulda-konser-verecek-1072661753.html

Wiz Khalifa, İstanbul'da konser verecek

Wiz Khalifa, İstanbul'da konser verecek

Grammy ödüllü müzisyen Wiz Khalifa, 28 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak. 20.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-20T15:52+0300

2023-06-20T15:52+0300

2023-06-20T15:52+0300

yaşam

wiz khalifa

ceza

konser

küçükçiftlik park

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‘Dropout Festival'23’ kapsamında konser verecek ABD'li rapçi Wiz Khalifa, ‘You and Your Friends’, ‘The Thrill’, ‘Bout Me’, ‘Peace and Love’ ve kendisini dünya çapında üne kavuşturan ‘Black and Yellow’ adlı şarkının da aralarında olduğu bir repertuvarı yorumlayacak.Khalifa'nın öncesinde Türkçe rapin ünlü isimleri Ceza, Motive, BEGE ve Alizade konser verecek.

https://sputniknews.com.tr/20170327/kolombiya-ve-abdli-rapci-wiz-khalifa-arasnda-escobar-krizi-1027822538.html

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wiz khalifa, ceza, konser, küçükçiftlik park