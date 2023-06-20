https://sputniknews.com.tr/20230620/wiz-khalifa-istanbulda-konser-verecek-1072661753.html
Wiz Khalifa, İstanbul'da konser verecek
Wiz Khalifa, İstanbul'da konser verecek
Grammy ödüllü müzisyen Wiz Khalifa, 28 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak. 20.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-20T15:52+0300
2023-06-20T15:52+0300
2023-06-20T15:52+0300
yaşam
wiz khalifa
ceza
konser
küçükçiftlik park
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‘Dropout Festival'23’ kapsamında konser verecek ABD'li rapçi Wiz Khalifa, ‘You and Your Friends’, ‘The Thrill’, ‘Bout Me’, ‘Peace and Love’ ve kendisini dünya çapında üne kavuşturan ‘Black and Yellow’ adlı şarkının da aralarında olduğu bir repertuvarı yorumlayacak.Khalifa'nın öncesinde Türkçe rapin ünlü isimleri Ceza, Motive, BEGE ve Alizade konser verecek.
https://sputniknews.com.tr/20170327/kolombiya-ve-abdli-rapci-wiz-khalifa-arasnda-escobar-krizi-1027822538.html
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wiz khalifa, ceza, konser, küçükçiftlik park
wiz khalifa, ceza, konser, küçükçiftlik park
Wiz Khalifa, İstanbul'da konser verecek
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Grammy ödüllü müzisyen Wiz Khalifa, 28 Haziran'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.
‘Dropout Festival'23’ kapsamında konser verecek ABD'li rapçi Wiz Khalifa, ‘You and Your Friends’, ‘The Thrill’, ‘Bout Me’, ‘Peace and Love’ ve kendisini dünya çapında üne kavuşturan ‘Black and Yellow’ adlı şarkının da aralarında olduğu bir repertuvarı yorumlayacak.
Khalifa'nın öncesinde Türkçe rapin ünlü isimleri Ceza, Motive, BEGE ve Alizade konser verecek.