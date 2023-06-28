https://sputniknews.com.tr/20230628/soygu-iran-genelkurmay-baskani-bakiri-ile-askeri-ve-askeri-teknik-isbirligini-gorustu-1072964952.html

Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile askeri ve askeri-teknik işbirliğini görüştü

Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile askeri ve askeri-teknik işbirliğini görüştü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile bugün telefonda görüştüğü, tarafların iki ülkenin askeri alanda temasları geliştirme... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T17:44+0300

2023-06-28T17:44+0300

2023-06-28T17:45+0300

dünya

iran

rusya savunma bakanlığı

sergey şoygu

askeri

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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşme sırasında taraflar, iki ülkenin askeri alanda temasları geliştirme niyetlerini doğruladı.Açıklamada, “Bugün Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ile İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, telefon görüşmesi yaptı” ifadelerine yer verildi.Görüşmede ikili askeri ve askeri-teknik işbirliğinin güncel konularının ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Taraflar, savunma alanında diyaloğu derinleştirme ve temasları geliştirme niyetlerini teyit etti” vurgusu yapıldı.Açıklamada ayrıca, “Bölgesel güvenlik ve uluslararası durum konularında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20230626/putin-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-telefonda-gorustu-1072879278.html

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iran, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, askeri