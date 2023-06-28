https://sputniknews.com.tr/20230628/soygu-iran-genelkurmay-baskani-bakiri-ile-askeri-ve-askeri-teknik-isbirligini-gorustu-1072964952.html
Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile askeri ve askeri-teknik işbirliğini görüştü
Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile askeri ve askeri-teknik işbirliğini görüştü
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile bugün telefonda görüştüğü, tarafların iki ülkenin askeri alanda temasları geliştirme... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T17:44+0300
2023-06-28T17:44+0300
2023-06-28T17:45+0300
dünya
iran
rusya savunma bakanlığı
sergey şoygu
askeri
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Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşme sırasında taraflar, iki ülkenin askeri alanda temasları geliştirme niyetlerini doğruladı.Açıklamada, “Bugün Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ile İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, telefon görüşmesi yaptı” ifadelerine yer verildi.Görüşmede ikili askeri ve askeri-teknik işbirliğinin güncel konularının ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Taraflar, savunma alanında diyaloğu derinleştirme ve temasları geliştirme niyetlerini teyit etti” vurgusu yapıldı.Açıklamada ayrıca, “Bölgesel güvenlik ve uluslararası durum konularında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/putin-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-telefonda-gorustu-1072879278.html
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iran, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, askeri
iran, rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, askeri
Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile askeri ve askeri-teknik işbirliğini görüştü
17:44 28.06.2023 (güncellendi: 17:45 28.06.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ile bugün telefonda görüştüğü, tarafların iki ülkenin askeri alanda temasları geliştirme niyetlerini doğruladıkları bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Sergey Şoygu, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşme sırasında taraflar, iki ülkenin askeri alanda temasları geliştirme niyetlerini doğruladı.
Açıklamada, “Bugün Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu ile İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, telefon görüşmesi yaptı” ifadelerine yer verildi.
Görüşmede ikili askeri ve askeri-teknik işbirliğinin güncel konularının ele alındığına dikkat çekilen açıklamada, “Taraflar, savunma alanında diyaloğu derinleştirme ve temasları geliştirme niyetlerini teyit etti” vurgusu yapıldı.
Açıklamada ayrıca, “Bölgesel güvenlik ve uluslararası durum konularında görüş alışverişinde bulunuldu” denildi.