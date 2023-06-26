https://sputniknews.com.tr/20230626/putin-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-telefonda-gorustu-1072879278.html
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
Rusya lideri Vladimir Putin’in İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile telefonda görüştüğü, İran Cumhurbaşkanı’nın 24 Haziran olayları ile ilgili olarak Rusya... 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T14:43+0300
2023-06-26T14:43+0300
2023-06-26T14:50+0300
dünya
rusya
iran
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061244362_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_14a941e8ac48b9788f3505ae7142dbad.jpg
Kremlin’in resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşme sırasında İran Cumhurbaşkanı, Yevgeniy Prigojin’in liderliğindeki Wagner Grubu’nun 24 Haziran’daki başkaldırma girişimi konusunda Rusya yönetimine tam destek verdiğini ifade etti.Açıklamada ayrıca, “Ticaret, enerji ve ulaşım alanındaki mevcut anlaşmaların pratikte uygulanmasına vurgu yapılarak karşılıklı yarar sağlayan ikili işbirliğinin ileride daha da geliştirilmesine yönelik beklentiler görüşüldü” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre liderler aynı zamanda ‘Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanması ve Suriye çözümü de dahil olmak üzere uluslararası gündemin bazı konularına’ da değindi.“Vladimir Putin, İran liderliğinin ve halkının yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti” denilen açıklamada, Putin ve Reisi’nin şahsi temasları devam ettirme konusunda da mutabık kaldıkları vurgulandı.
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/09/0f/1061244362_141:0:2872:2048_1920x0_80_0_0_a0ddae47eaec022742b8571e0b44cefd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, iran, görüşme
Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü
14:43 26.06.2023 (güncellendi: 14:50 26.06.2023) Abone ol
Rusya lideri Vladimir Putin’in İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile telefonda görüştüğü, İran Cumhurbaşkanı’nın 24 Haziran olayları ile ilgili olarak Rusya yönetimine tam destek verdiği bildirildi.
Kremlin’in resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşme sırasında İran Cumhurbaşkanı, Yevgeniy Prigojin’in liderliğindeki Wagner Grubu’nun 24 Haziran’daki başkaldırma girişimi konusunda Rusya yönetimine tam destek verdiğini ifade etti.
Açıklamada ayrıca, “Ticaret, enerji ve ulaşım alanındaki mevcut anlaşmaların pratikte uygulanmasına vurgu yapılarak karşılıklı yarar sağlayan ikili işbirliğinin ileride daha da geliştirilmesine yönelik beklentiler görüşüldü” ifadelerine yer verildi.
Açıklamaya göre liderler aynı zamanda ‘Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanması ve Suriye çözümü de dahil olmak üzere uluslararası gündemin bazı konularına’ da değindi.
“Vladimir Putin, İran liderliğinin ve halkının yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti” denilen açıklamada, Putin ve Reisi’nin şahsi temasları devam ettirme konusunda da mutabık kaldıkları vurgulandı.