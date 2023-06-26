https://sputniknews.com.tr/20230626/putin-iran-cumhurbaskani-reisi-ile-telefonda-gorustu-1072879278.html

Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Putin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Rusya lideri Vladimir Putin’in İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile telefonda görüştüğü, İran Cumhurbaşkanı’nın 24 Haziran olayları ile ilgili olarak Rusya... 26.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-26T14:43+0300

2023-06-26T14:43+0300

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dünya

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görüşme

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Kremlin’in resmi sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşme sırasında İran Cumhurbaşkanı, Yevgeniy Prigojin’in liderliğindeki Wagner Grubu’nun 24 Haziran’daki başkaldırma girişimi konusunda Rusya yönetimine tam destek verdiğini ifade etti.Açıklamada ayrıca, “Ticaret, enerji ve ulaşım alanındaki mevcut anlaşmaların pratikte uygulanmasına vurgu yapılarak karşılıklı yarar sağlayan ikili işbirliğinin ileride daha da geliştirilmesine yönelik beklentiler görüşüldü” ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre liderler aynı zamanda ‘Güney Kafkasya'da istikrarın sağlanması ve Suriye çözümü de dahil olmak üzere uluslararası gündemin bazı konularına’ da değindi.“Vladimir Putin, İran liderliğinin ve halkının yaklaşan Kurban Bayramı'nı tebrik etti” denilen açıklamada, Putin ve Reisi’nin şahsi temasları devam ettirme konusunda da mutabık kaldıkları vurgulandı.

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