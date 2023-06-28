https://sputniknews.com.tr/20230628/samsunda-kurbanlik-boganin-teptigi-kisi-agir-yaralandi-1072950491.html
Samsun'da kurbanlık boğanın teptiği kişi ağır yaralandı
Samsun'da kurbanlık boğanın teptiği kişi ağır yaralandı
Samsun'un Ayvacık ilçesinde kurbanlık boğanın tepmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T12:16+0300
2023-06-28T12:16+0300
2023-06-28T12:17+0300
yaşam
kurbanlık
boğa
yaralanma
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Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Nurettin Köroğlu (71), yakınları ile kurbanlık boğayı kesmek için yere yatırdı.Bu esnada kurbanlığın arka bacaklarını bağlamaya çalışan Köroğlu, hayvanın tepmesi sonucu ağır yaralandı.İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Köroğlu'nu Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırdı. Köroğlu, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/orumcek-adam-kostumuyle-kurbanlik-pazarligi-yapti-1072944004.html
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kurbanlık, boğa, yaralanma
kurbanlık, boğa, yaralanma
Samsun'da kurbanlık boğanın teptiği kişi ağır yaralandı
12:16 28.06.2023 (güncellendi: 12:17 28.06.2023) Abone ol
Samsun'un Ayvacık ilçesinde kurbanlık boğanın tepmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçede yaşayan Nurettin Köroğlu (71), yakınları ile kurbanlık boğayı kesmek için yere yatırdı.
Bu esnada kurbanlığın arka bacaklarını bağlamaya çalışan Köroğlu, hayvanın tepmesi sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Köroğlu'nu Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırdı. Köroğlu, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.