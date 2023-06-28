https://sputniknews.com.tr/20230628/orumcek-adam-kostumuyle-kurbanlik-pazarligi-yapti-1072944004.html

'Örümcek Adam' kostümüyle kurbanlık pazarlığı yaptı

'Örümcek Adam' kostümüyle kurbanlık pazarlığı yaptı

Adana’da örümcek adam kostümünü üzerinden çıkartmayan Can Şaşkın, kurban pazarına giderek pazarlık yapıp koyununu satın aldı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T09:42+0300

2023-06-28T09:42+0300

2023-06-28T09:42+0300

yaşam

kurbanlık

örümcek adam

pazarlık

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Adanalı Can Şaşkın, hayranı olduğu örümcek adamın kostümünü uzun zamandır adeta üzerinden çıkartmıyor. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine dahi örümcek adam kostümüyle giden Şaşkın, sabah merkez Yüreğir ilçesinde bulunan kurban pazarına örümcek adam kostümüyle gitti.Burada koyunların arasına giren Şaşkın, beğendiği koyunu seçti, daha sonra da koyuncu ile pazarlığa tutuştu.Renkli anların yaşandığı koyun pazarında şaşkın bakışlar arasında pazarlığı yapan Şaşkın, koyununu satın aldı. Daha sonra konuşan Can Şaşkın, "Dini görevimizi yerine getirdik. Tüm Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramı mübarek olsun. Kurbanlarımızı paylaşalım, aç olan kalmasın. Mangallar yansın" ifadelerini kullandı.

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kurbanlık, örümcek adam, pazarlık