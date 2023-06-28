https://sputniknews.com.tr/20230628/rusyanin-ankara-buyukelciligi-ve-istanbul-baskonsoloslugundan-kurban-bayrami-mesaji-1072944818.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Kurban Bayramı vesilesi ile Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından tebrik mesajı yayınlandı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T10:27+0300
2023-06-28T10:27+0300
2023-06-28T10:27+0300
kurban bayramı
türkiye
rusya'nın istanbul başkonsolosluğu
rus büyükelçiliği
tebrik
sosyal medya
paylaşım
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı nedeniyle tebrik paylaşımı yapıldı. Rusya'daki Maykop Cami'nin fotoğrafını paylaşan İstanbul Başkonsolosluğu, "Türk dostlarımızın ve Müslüman vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını tebrik ederiz" mesajı yayınladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ise "Kurban Bayramınız kutlu olsun" şeklinde bir mesaj yayımladı.
https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogandan-kurban-bayrami-mesaji-1072943048.html
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kurban bayramı, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, rus büyükelçiliği, tebrik, sosyal medya, paylaşım
kurban bayramı, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, rus büyükelçiliği, tebrik, sosyal medya, paylaşım
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Kurban Bayramı mesajı
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Kurban Bayramı vesilesi ile Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından tebrik mesajı yayınlandı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı nedeniyle tebrik paylaşımı yapıldı.
Rusya'daki Maykop Cami'nin fotoğrafını paylaşan İstanbul Başkonsolosluğu, "Türk dostlarımızın ve Müslüman vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını tebrik ederiz" mesajı yayınladı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ise "Kurban Bayramınız kutlu olsun" şeklinde bir mesaj yayımladı.