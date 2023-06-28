https://sputniknews.com.tr/20230628/rusyanin-ankara-buyukelciligi-ve-istanbul-baskonsoloslugundan-kurban-bayrami-mesaji-1072944818.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı vesilesi ile Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu tarafından tebrik mesajı yayınlandı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T10:27+0300

2023-06-28T10:27+0300

2023-06-28T10:27+0300

kurban bayramı

türkiye

rusya'nın istanbul başkonsolosluğu

rus büyükelçiliği

tebrik

sosyal medya

paylaşım

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu'nun sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı nedeniyle tebrik paylaşımı yapıldı. Rusya'daki Maykop Cami'nin fotoğrafını paylaşan İstanbul Başkonsolosluğu, "Türk dostlarımızın ve Müslüman vatandaşlarımızın Kurban Bayramlarını tebrik ederiz" mesajı yayınladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ise "Kurban Bayramınız kutlu olsun" şeklinde bir mesaj yayımladı.

https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogandan-kurban-bayrami-mesaji-1072943048.html

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kurban bayramı, rusya'nın istanbul başkonsolosluğu, rus büyükelçiliği, tebrik, sosyal medya, paylaşım