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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230628/rusya-icisleri-bakanligi-ruslarin-ukrayna-vatandasligindan-cikma-basvurularini-kabul-etmeye-basladi-1072970988.html
Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusların Ukrayna vatandaşlığından çıkma başvurularını kabul etmeye başladı
Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusların Ukrayna vatandaşlığından çıkma başvurularını kabul etmeye başladı
Rusya İçişleri Bakanlığı’nın bölgesel makamlarının Rusların Ukrayna vatandaşlığından çıkma başvurularını kabul etmeye başladığı bildirildi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T21:52+0300
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ukrayna krizi
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ukrayna
rusya içişleri bakanlığı
vatandaşlık
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Rusya İçişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre kurumun bölgesel makamları, Rusların Ukrayna vatandaşlığından çıkma başvurularını kabul etmeye başladı.Ukrayna pasaportu olan Rus vatandaşlarının başvuru yaparak Ukrayna vatandaşlığından çıkabileceklerine dair yasa 17 Haziran'da yürürlüğe girdi. Kişiler, başvuruyu yaptığı andan itibaren Ukrayna vatandaşlığından çıkmış kabul edilecek ve pasaport almak ve kullanmak dahil olmak üzere, Ukrayna vatandaşının haklarını kullanmaktan ve görevlerini yerine getirmekten çekinmeyi taahhüt etmiş olacak.14 yaş ve üzeri vatandaşlar başvurularını bizzat yapabilecek. Çocukların başvuruları ise ebeveynler veya yasal temsilcileri tarafından yapılabilecek.Rusya İçişleri Bakanlığı, böyle bir mekanizmanın, örneğin çifte vatandaşlığın kişinin devlet makamlarına ve yerel yönetimlere seçilmesine, ayrıca devlet dairelerinde istihdam edilmesine ve devlet sırlarına erişim elde etmesine engel olması durumlarında Rusların haklarını tam olarak uygulanmasını mümkün kılacağını belirtiyor.Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da 14 Mart’ta kabul edilen yasanın mimarlarına göre, Rusya’ya yeni bölgelerin katılmasıyla Ukrayna vatandaşlığı da bulunan Rusların sayısı önemli ölçüde arttı. Bu kişiler, ‘gelişen siyasi durum’ nedeniyle Ukrayna vatandaşlığından çıkma imkanından yoksun kalıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230523/rusya-devlet-dumasi-pasaportlarin-gecersiz-sayilmasinin-gerekcelerine-iliskin-yasayi-kabul-etti-1071475527.html
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rusya, ukrayna, rusya içişleri bakanlığı, vatandaşlık
rusya, ukrayna, rusya içişleri bakanlığı, vatandaşlık

Rusya İçişleri Bakanlığı, Rusların Ukrayna vatandaşlığından çıkma başvurularını kabul etmeye başladı

21:52 28.06.2023
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Rusya İçişleri Bakanlığı’nın bölgesel makamlarının Rusların Ukrayna vatandaşlığından çıkma başvurularını kabul etmeye başladığı bildirildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı basın dairesinden yapılan açıklamaya göre kurumun bölgesel makamları, Rusların Ukrayna vatandaşlığından çıkma başvurularını kabul etmeye başladı.
Ukrayna pasaportu olan Rus vatandaşlarının başvuru yaparak Ukrayna vatandaşlığından çıkabileceklerine dair yasa 17 Haziran'da yürürlüğe girdi. Kişiler, başvuruyu yaptığı andan itibaren Ukrayna vatandaşlığından çıkmış kabul edilecek ve pasaport almak ve kullanmak dahil olmak üzere, Ukrayna vatandaşının haklarını kullanmaktan ve görevlerini yerine getirmekten çekinmeyi taahhüt etmiş olacak.
14 yaş ve üzeri vatandaşlar başvurularını bizzat yapabilecek. Çocukların başvuruları ise ebeveynler veya yasal temsilcileri tarafından yapılabilecek.
Rusya İçişleri Bakanlığı, böyle bir mekanizmanın, örneğin çifte vatandaşlığın kişinin devlet makamlarına ve yerel yönetimlere seçilmesine, ayrıca devlet dairelerinde istihdam edilmesine ve devlet sırlarına erişim elde etmesine engel olması durumlarında Rusların haklarını tam olarak uygulanmasını mümkün kılacağını belirtiyor.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da 14 Mart’ta kabul edilen yasanın mimarlarına göre, Rusya’ya yeni bölgelerin katılmasıyla Ukrayna vatandaşlığı da bulunan Rusların sayısı önemli ölçüde arttı. Bu kişiler, ‘gelişen siyasi durum’ nedeniyle Ukrayna vatandaşlığından çıkma imkanından yoksun kalıyor.
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