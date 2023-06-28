https://sputniknews.com.tr/20230628/rus-din-bilimci-isvec-toplumu-natoya-uyelik-yolunda-turkiye-engelinden-rahatsiz-1072970726.html

Rus din bilimci: İsveç toplumu, NATO'ya üyelik yolunda Türkiye engelinden rahatsız

Rus din bilimci: İsveç toplumu, NATO'ya üyelik yolunda Türkiye engelinden rahatsız

Rus din bilimci Roman Lunkin, İsveç makamlarının Stokholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim’in yakılması eylemine izin vermelerinin, Türkiye’nin İsveç’in... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T21:47+0300

2023-06-28T21:47+0300

2023-06-28T21:47+0300

dünya

isveç

nato

kuran-ı kerim

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Rusya Bilimler Akademisi, Avrupa Enstitüsü Din ve Toplum Sorunları Araştırma Merkezi Başkanı Roman Lunkin, İsveç polisinin Başkent Stokholm'de bir caminin önünde Kurban Bayramı’nın ilk günü Kur'an-ı Kerim yakma eylemi yapılmasına izin vermesini Russia Today’a (RT) değerlendirdi.İsveç makamlarının liberal normları, inananların duygularından, geleneksel din değerlerinden daha üstün tuttuğuna vurgu yapan Lunkin, “Bunu, dini şahsiyetlere yönelik karikatürlerde olduğu gibi, farklı Avrupa ülkelerinde ortaya çıkan birçok olay net olarak gösteriyor. Ayrıca sadece Avrupa'da değil, ABD’de gerçekleşen Kuran'ın yakılması olayları da aynı şekilde. Tüm bunlar, bazı kutsal şeylerin, hatta kutsal kitapların, yani inananlar için değerli olanın, liberal toplumun ve liberal seçkinlerin gözünde tamamen önemsiz olduğunu gösteriyor” dedi.Avrupa ülkelerinin, özellikle liberal kuzey ülkelerinin ‘gelenekçi, muhafazakar devletlere karşı olmalarıyla’ ilgili bir siyasi bağlam olduğuna dikkat çeken uzman, “Örneğin, muhalif siyasetçilerinden biri tarafından Kuran'ın yakılmasıyla ilgili bir önceki skandalın bağlantılı olduğu ülke Türkiye’dir. Seçkinler ve toplumun bir kısmı, bir şekilde sadece inananları değil, tüm ülkeyi rahatsız etmek için en hassas noktalarına basmaya hazırdır. Bunun Türkiye’ye yönelik olduğunu düşünüyorum, çünkü İsveç toplumu, İsveç'in NATO'ya üyeliği yolunda Türkiye engelinden oldukça rahatsız” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230628/isvecin-nato-uyeligi-hakkindaki-ust-duzey-toplantinin-tarihi-belli-oldu-1072959031.html

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