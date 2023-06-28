https://sputniknews.com.tr/20230628/isvecin-nato-uyeligi-hakkindaki-ust-duzey-toplantinin-tarihi-belli-oldu-1072959031.html

İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki üst düzey toplantının tarihi belli oldu

İsveç'in NATO üyeliği hakkındaki üst düzey toplantının tarihi belli oldu

İsveç'in NATO üyeliği hakkında Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın dışişleri bakanlarının da katılacağı üst düzey toplantının, 6 Temmuz'da, Brüksel'de yapılacağı... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T15:35+0300

2023-06-28T15:35+0300

2023-06-28T15:40+0300

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Brüksel'deki NATO karargahında yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.Finlandiya'nın, bir NATO zirvesine ilk kez üye olarak katılacağını hatırlatan Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi'ne kadar İsveç'in üyelik sürecinin de tamamlanması için çalıştıklarını belirtti.Bu amaçla bu hafta başında Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında Brüksel'deki NATO karargahında üst düzey bir toplantı teklifi yaptığını anımsatan Stoltenberg, daha önce zamanını açıklamadığı toplantının, 'gelecek hafta perşembe günü' düzenleneceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230626/isvecin-natoya-katilimi-konusunda-ust-duzey-toplanti-yapilacak-1072883627.html

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