https://sputniknews.com.tr/20230628/putinden-kurban-bayrami-tebrigi-rusyadaki-muslumanlar-cephede-ozveriyle-savasiyor-1072950434.html
Putin'den Kurban Bayramı tebriği: Rusya'daki Müslümanlar cephede özveriyle savaşıyor
Putin'den Kurban Bayramı tebriği: Rusya'daki Müslümanlar cephede özveriyle savaşıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T12:15+0300
2023-06-28T12:15+0300
2023-06-28T12:18+0300
dünya
rusya
tebrik
vladimir putin
kurban bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072950611_0:109:3074:1838_1920x0_80_0_0_4db48b50be3f0d3e75a87d3f96f9c16d.jpg
Putin, Kurban Bayramı nedeniyle Kremlin’de yayınlanan kutlama mesajında, “İslam'ın kutsal yerlerine gerçekleştirilen Hac ibadetinin bitimine denk gelen bu bayram çok derin bir manevi ve ahlaki manası bulunuyor” değerlendirmesini yaptıPutin’in mesajında şu ifadelere de yer verdi: “Yüzyıllardan beri hayır işleri ve komşulara yardımla kutlanan bu bayram toplumda nezaket, merhamet ve adalet ideallerini teyit eder. Rusya’daki Müslüman toplumunun ülke hayatında büyük ve yaratıcı bir rolü bulunuyor ve etnisiteler ve dinler arası barışın sağlamlaştırılmasında büyük rol oynuyor.”Rusya Devlet Başkanı, ülkesindeki Müslümanlar için ayrıca, “Atalarının tarihi, manevi ve vatanseverce geleneklerine dayanarak (Ukrayna’daki Özel askeri operasyonda) büyük özveri, yiğitlik ve cesaret gösteriyorlar. Rusya’yı silah arkadaşlarıyla omuz omuza koruyorlar” diye ekledi.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072950611_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_03ff48202725743dedfe785cd01f9bdf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, tebrik, vladimir putin, kurban bayramı
rusya, tebrik, vladimir putin, kurban bayramı
Putin'den Kurban Bayramı tebriği: Rusya'daki Müslümanlar cephede özveriyle savaşıyor
12:15 28.06.2023 (güncellendi: 12:18 28.06.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti.
Putin, Kurban Bayramı nedeniyle Kremlin’de yayınlanan kutlama mesajında, “İslam'ın kutsal yerlerine gerçekleştirilen Hac ibadetinin bitimine denk gelen bu bayram çok derin bir manevi ve ahlaki manası bulunuyor” değerlendirmesini yaptı
Putin’in mesajında şu ifadelere de yer verdi: “Yüzyıllardan beri hayır işleri ve komşulara yardımla kutlanan bu bayram toplumda nezaket, merhamet ve adalet ideallerini teyit eder. Rusya’daki Müslüman toplumunun ülke hayatında büyük ve yaratıcı bir rolü bulunuyor ve etnisiteler ve dinler arası barışın sağlamlaştırılmasında büyük rol oynuyor.”
Rusya Devlet Başkanı, ülkesindeki Müslümanlar için ayrıca, “Atalarının tarihi, manevi ve vatanseverce geleneklerine dayanarak (Ukrayna’daki Özel askeri operasyonda) büyük özveri, yiğitlik ve cesaret gösteriyorlar. Rusya’yı silah arkadaşlarıyla omuz omuza koruyorlar” diye ekledi.