https://sputniknews.com.tr/20230628/putinden-kurban-bayrami-tebrigi-rusyadaki-muslumanlar-cephede-ozveriyle-savasiyor-1072950434.html

Putin'den Kurban Bayramı tebriği: Rusya'daki Müslümanlar cephede özveriyle savaşıyor

Putin'den Kurban Bayramı tebriği: Rusya'daki Müslümanlar cephede özveriyle savaşıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Müslümanların Kurban Bayramı’nı tebrik etti. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T12:15+0300

2023-06-28T12:15+0300

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dünya

rusya

tebrik

vladimir putin

kurban bayramı

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Putin, Kurban Bayramı nedeniyle Kremlin’de yayınlanan kutlama mesajında, “İslam'ın kutsal yerlerine gerçekleştirilen Hac ibadetinin bitimine denk gelen bu bayram çok derin bir manevi ve ahlaki manası bulunuyor” değerlendirmesini yaptıPutin’in mesajında şu ifadelere de yer verdi: “Yüzyıllardan beri hayır işleri ve komşulara yardımla kutlanan bu bayram toplumda nezaket, merhamet ve adalet ideallerini teyit eder. Rusya’daki Müslüman toplumunun ülke hayatında büyük ve yaratıcı bir rolü bulunuyor ve etnisiteler ve dinler arası barışın sağlamlaştırılmasında büyük rol oynuyor.”Rusya Devlet Başkanı, ülkesindeki Müslümanlar için ayrıca, “Atalarının tarihi, manevi ve vatanseverce geleneklerine dayanarak (Ukrayna’daki Özel askeri operasyonda) büyük özveri, yiğitlik ve cesaret gösteriyorlar. Rusya’yı silah arkadaşlarıyla omuz omuza koruyorlar” diye ekledi.

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rusya, tebrik, vladimir putin, kurban bayramı