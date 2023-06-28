Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
© AAİstanbul'da sağanak etkili oldu
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Meteoroloji, 28 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre Kurban Bayramı'nın ilk gününün, 7 bölgenin bazı yerlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kesntlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bayramın 1. günü hava nasıl olacak?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 18°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 20°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 19°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 22°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 23°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 20°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 18°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 25°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 13°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu Çarşamba aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu Çarşamba aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 13°C, 35°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çarşamba aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çarşamba aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çarşamba aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Çarşamba aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri Çarşamba yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri Çarşamba yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 19°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 20°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 16°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 21°C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam ve Çarşamba yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam ve Çarşamba yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 12°C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam ve Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam ve Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı, yer yer çok bulutlu Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu Çarşamba yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu Çarşamba yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
ANTEP 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
MARDİN 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
URFA 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık