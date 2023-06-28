https://sputniknews.com.tr/20230628/meteorolojiden-saganak-uyarisi-bayramin-ilk-gunu-hava-nasil-olacak-1072940445.html

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den sağanak uyarısı: Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 28 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre Kurban Bayramı'nın ilk gününün, 7 bölgenin bazı yerlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T06:44+0300

2023-06-28T06:44+0300

2023-06-28T06:44+0300

meteoroloji genel müdürlüğü

türkiye

kurban bayramı

hava

sıcak hava

hava durumu

sağanak

yağış

sağanak yağış

yağmur

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kesntlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Bayramın 1. günü hava nasıl olacak?MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE 18°C, 34°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 20°C, 30°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ 20°C, 31°CParçalı ve az bulutluTEKİRDAĞ 19°C, 28°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 16°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ 22°C, 35°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR 23°C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA 20°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZKıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 23°C, 33°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA 23°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA 18°C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN 25°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 17°C, 30°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR 15°C, 29°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ 13°C, 30°CParçalı ve az bulutluKONYA 19°C, 32°CParçalı ve az bulutlu, Çarşamba öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıBATI KARADENİZParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu Çarşamba aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 13°C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Çarşamba aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU 12°C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, Çarşamba aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP 21°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri Çarşamba yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun ve Ordu il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE 19°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN 20°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT 16°C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 21°C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu bu akşam ve Çarşamba yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI 12°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu bu akşam ve Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM 10°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu Çarşamba öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA 17°C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN 13°C, 28°CParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu Çarşamba yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 22°C, 39°CAz bulutlu ve açıkANTEP 23°C, 36°CAz bulutlu ve açıkMARDİN 26°C, 36°CAz bulutlu ve açıkURFA 26°C, 39°CAz bulutlu ve açık

https://sputniknews.com.tr/20230628/kur-korumali-mevduat-hesaplarindaki-duzenleme-resmi-gazetede-1072940124.html

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