https://sputniknews.com.tr/20230628/kur-korumali-mevduat-hesaplarindaki-duzenleme-resmi-gazetede-1072940124.html

Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düzenleme Resmi Gazete’de

Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düzenleme Resmi Gazete’de

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kur Korumalı Mevduat hesapları için stopaj vergisi istinası Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile birlikte yıl... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T06:09+0300

2023-06-28T06:09+0300

2023-06-28T06:16+0300

resmi gazete

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

hazine

hazine ve maliye bakanlığı

türkiye

recep tayyip erdoğan

imza

stopaj

stopaj oranı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar uzatma çalışması Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gelen bu çalışma imzalanarak Resmi Gazete’de yayınlandı.Stopaj istisnasıCumhurbaşkanı Kararı’na göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı. Karar ile birlikte vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsinden açtıkları mevduat hesaplarında tutmalarına teşvik etmek amacıyla vergisel avantajlar devam ettirilecek. Döviz Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranı yüzde 25’e çıkarılırken Kur Korumalı Mevduatlara ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar stopaj istisnası uygulanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230628/hazine-270-milyar-liralik-ic-borclanmaya-gidecek-1072939845.html

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