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Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düzenleme Resmi Gazete’de
Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düzenleme Resmi Gazete’de
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kur Korumalı Mevduat hesapları için stopaj vergisi istinası Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile birlikte yıl... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T06:09+0300
2023-06-28T06:16+0300
resmi gazete
ekonomi
kur korumalı mevduat (kkm)
hazine
hazine ve maliye bakanlığı
türkiye
recep tayyip erdoğan
imza
stopaj
stopaj oranı
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar uzatma çalışması Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gelen bu çalışma imzalanarak Resmi Gazete’de yayınlandı.Stopaj istisnasıCumhurbaşkanı Kararı’na göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı. Karar ile birlikte vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsinden açtıkları mevduat hesaplarında tutmalarına teşvik etmek amacıyla vergisel avantajlar devam ettirilecek. Döviz Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranı yüzde 25’e çıkarılırken Kur Korumalı Mevduatlara ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar stopaj istisnası uygulanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230628/hazine-270-milyar-liralik-ic-borclanmaya-gidecek-1072939845.html
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resmi gazete'de kkm, 28 haziran resmi gazete, resmi gazete'de ne var

Kur Korumalı Mevduat hesaplarındaki düzenleme Resmi Gazete’de

06:09 28.06.2023 (güncellendi: 06:16 28.06.2023)
© AAResmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı
Resmi Gazete, Cumhurbaşkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen Kur Korumalı Mevduat hesapları için stopaj vergisi istinası Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile birlikte yıl sonuna kadar uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in imzasıyla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yüzde 0 stopaj uygulamasının yıl sonuna kadar uzatma çalışması Cumhurbaşkanlığı’na gönderildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gelen bu çalışma imzalanarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

Stopaj istisnası

Cumhurbaşkanı Kararı’na göre Kur Korumalı Mevduat hesaplarına stopaj vergisi istisnası yıl sonuna kadar uzatıldı. Karar ile birlikte vatandaşların tasarruflarını Türk Lirası cinsinden açtıkları mevduat hesaplarında tutmalarına teşvik etmek amacıyla vergisel avantajlar devam ettirilecek. Döviz Mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranı yüzde 25’e çıkarılırken Kur Korumalı Mevduatlara ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar stopaj istisnası uygulanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yeni ekonomi politikasının adını duyurdu: Türkiye Ekonomi Modeli - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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