https://sputniknews.com.tr/20230628/macron-ve-stoltenberg-pariste-bir-araya-geldi-1072973520.html
Macron ve Stoltenberg Paris'te bir araya geldi
Macron ve Stoltenberg Paris'te bir araya geldi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İttifakın savunma ve... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T23:51+0300
2023-06-28T23:51+0300
2023-06-28T23:51+0300
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ukrayna
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Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Macron ve Stoltenberg, ikili görüşmeye geçmeden önce gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.Macron, Ukrayna krizine değinerek, NATO'nun rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.Ukrayna ordusunun reforme edilmesi ve NATO ile çalışabilirliğini artırmak için yaptıkları yardımlara değinen Macron, bu ülkenin İttifaka katılım perspektifini somutlaştırmak için bir yol belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.Macron, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının birlik mesajı verilmesi açısından büyük 'jest' teşkil ettiğini vurgulayarak, İsveç'in NATO'ya katılması yönündeki beklentisini de dile getirdi.'Güvenliğimizi korumak için kararlar alacağız'Stoltenberg de Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne işaret ederek, "Daha tehlikeli bir dünyada güvenliğimizi korumak için kararlar alacağız" dedi.Hafta sonu Rus özel askeri şirketi Wagner'in kalkışması hakkında konuşan Stoltenberg, bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.Stoltenberg, "Ancak bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yürüttüğü yasa dışı savaşın, Rusya'daki bölünmelerini derinleştiren ve yeni gerilimlere yol açan stratejik bir hata olduğunun göstergesi" ifadesini kullandı.Rusya'nın hafife alınmaması ve Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini savunan Stoltenberg, Ukrayna'nın geri alabildiği toprak oranında müzakere masasında güçlü olabileceğini iddia etti.Stoltenberg, Vilnius Zirvesi'nde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını daha da güçlendireceklerini belirterek, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla Brüksel'de üst düzey toplantı düzenleneceğini hatırlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230627/abd-basini-batinin-onemli-kazanim-icin-sikistirdigi-kiev-yavas-kalmasini-hava-durumuna-bagladi-1072923001.html
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nato, rusya, ukrayna, jens stoltenberg, emmanuel macron
nato, rusya, ukrayna, jens stoltenberg, emmanuel macron
Macron ve Stoltenberg Paris'te bir araya geldi
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'nde İttifakın savunma ve caydırıcılık konularının ön plana çıkacağına işaret etti.
Paris'te Elysee Sarayı'nda bir araya gelen Macron ve Stoltenberg, ikili görüşmeye geçmeden önce gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Macron, Ukrayna krizine değinerek, NATO'nun rolünün her zamankinden daha önemli olduğunu söyledi.
Ukrayna ordusunun reforme edilmesi ve NATO ile çalışabilirliğini artırmak için yaptıkları yardımlara değinen Macron, bu ülkenin İttifaka katılım perspektifini somutlaştırmak için bir yol belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.
Macron, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasının birlik mesajı verilmesi açısından büyük 'jest' teşkil ettiğini vurgulayarak, İsveç'in NATO'ya katılması yönündeki beklentisini de dile getirdi.
'Güvenliğimizi korumak için kararlar alacağız'
Stoltenberg de Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi'ne işaret ederek, "Daha tehlikeli bir dünyada güvenliğimizi korumak için kararlar alacağız" dedi.
Hafta sonu Rus özel askeri şirketi Wagner'in kalkışması hakkında konuşan Stoltenberg, bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.
Stoltenberg, "Ancak bu, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yürüttüğü yasa dışı savaşın, Rusya'daki bölünmelerini derinleştiren ve yeni gerilimlere yol açan stratejik bir hata olduğunun göstergesi" ifadesini kullandı.
Rusya'nın hafife alınmaması ve Ukrayna'ya desteğin sürmesi gerektiğini savunan Stoltenberg, Ukrayna'nın geri alabildiği toprak oranında müzakere masasında güçlü olabileceğini iddia etti.
Stoltenberg, Vilnius Zirvesi'nde NATO'nun caydırıcılığını ve savunmasını daha da güçlendireceklerini belirterek, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusuna ilişkin Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın katılımıyla Brüksel'de üst düzey toplantı düzenleneceğini hatırlattı.