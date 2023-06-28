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https://sputniknews.com.tr/20230628/londrada-evsizlerin-sayisi-son-bir-yilda-yuzde-21-artti-1072939644.html
Londra'da evsizlerin sayısı son bir yılda yüzde 21 arttı
Londra'da evsizlerin sayısı son bir yılda yüzde 21 arttı
İngiltere'nin başkenti Londra'nın belediye başkanlığı internet sitesinde yayınlanan yıllık rapora göre kentte enflasyon nedeniyle evsizlerin sayısı geçen... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T01:23+0300
2023-06-28T01:23+0300
dünya
ingiltere
evsiz
londra
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İngiltere'nin başkenti Londra'da enflasyonda son bir yılda yaşanan artış ve barınma maliyetlerinin anormal düzeyde yükselmesi nedeniyle evsizlerin sayısında artış görüldü.Londra Belediye Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan yıllık raporda, "2022-23 döneminde Londra'da toplam 10 bin 53 kişinin zor koşullarda uyuduğu görüldü. Bu rakam, 2021-22 döneminde kaydedilen toplam 8 bin 329 kişiye kıyasla yüzde 21'lik bir artış anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.Raporda, söz konusu artışın hayat pahalılığının artması ve Kovid-19 tedbirlerinin sona ermesinin bir yansıması olabileceğine dikkat çekildi.Rapora göre, 2022 ve 2023 yıllarında evsiz kalan toplam kişi sayısının 784'ü daha önce birlikte yaşadıkları kişiler tarafından tahliye edildi veya ayrılmaları istendi, 197'si işini kaybetmesi nedeniyle mali sorunlarla karşı karşıya kaldı, 219'u ilişkilerinin bozulduğunu bildirdi, 122'si şiddet, taciz veya istismar mağduru ve 66'sı ise gidecek yeri olmayan eski hükümlülerden oluşuyordu.Diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte İngiltere de salgın sonrası küresel ekonomik durgunluğun bir parçası olarak enflasyon ve büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya.Ukrayna krizi nedeniyle daha da kötüleşen bu durum, çatışmalar ve Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtı ve dünya genelinde enerji fiyatlarının artmasına neden oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230530/fransa-evsizleri-2024-olimpiyat-oyunlari-icin-gelecek-turistlerden-gizlemeye-calismakla-suclandi-1071811190.html
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ingiltere, evsiz, londra
ingiltere, evsiz, londra

Londra'da evsizlerin sayısı son bir yılda yüzde 21 arttı

01:23 28.06.2023
© AP Photo / Eric GayABD’de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli kutup soğukları nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58 olduğu bildirildi.
ABD’de yaklaşık bir haftadır etkisini sürdüren şiddetli kutup soğukları nedeniyle şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının en az 58 olduğu bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Eric Gay
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın belediye başkanlığı internet sitesinde yayınlanan yıllık rapora göre kentte enflasyon nedeniyle evsizlerin sayısı geçen yıldan bu yana yüzde 21 artarak 10 binin üzerine çıktı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da enflasyonda son bir yılda yaşanan artış ve barınma maliyetlerinin anormal düzeyde yükselmesi nedeniyle evsizlerin sayısında artış görüldü.
Londra Belediye Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan yıllık raporda, "2022-23 döneminde Londra'da toplam 10 bin 53 kişinin zor koşullarda uyuduğu görüldü. Bu rakam, 2021-22 döneminde kaydedilen toplam 8 bin 329 kişiye kıyasla yüzde 21'lik bir artış anlamına geliyor" ifadelerine yer verildi.
Raporda, söz konusu artışın hayat pahalılığının artması ve Kovid-19 tedbirlerinin sona ermesinin bir yansıması olabileceğine dikkat çekildi.
Rapora göre, 2022 ve 2023 yıllarında evsiz kalan toplam kişi sayısının 784'ü daha önce birlikte yaşadıkları kişiler tarafından tahliye edildi veya ayrılmaları istendi, 197'si işini kaybetmesi nedeniyle mali sorunlarla karşı karşıya kaldı, 219'u ilişkilerinin bozulduğunu bildirdi, 122'si şiddet, taciz veya istismar mağduru ve 66'sı ise gidecek yeri olmayan eski hükümlülerden oluşuyordu.
Diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte İngiltere de salgın sonrası küresel ekonomik durgunluğun bir parçası olarak enflasyon ve büyük bir enerji kriziyle karşı karşıya.
Ukrayna krizi nedeniyle daha da kötüleşen bu durum, çatışmalar ve Batı'nın Moskova'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle tedarik zincirlerinde aksamalara yol açtı ve dünya genelinde enerji fiyatlarının artmasına neden oldu.
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