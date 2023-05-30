https://sputniknews.com.tr/20230530/fransa-evsizleri-2024-olimpiyat-oyunlari-icin-gelecek-turistlerden-gizlemeye-calismakla-suclandi-1071811190.html
Fransa, evsizleri 2024 Olimpiyat Oyunları için gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçlandı
Fransa, evsizleri 2024 Olimpiyat Oyunları için gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçlandı
Fransız Milletvekili Frederic Mathieu, hükümeti, evsizleri Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçladı. 30.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-30T22:42+0300
2023-05-30T22:42+0300
2023-05-30T22:42+0300
dünya
fransa
evsizler
olimpiyat oyunları
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Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekili Mathieu, Fransa'da Ulusal Meclis'teki oturumda bir konuşma yaptı.Mathieu, Bruz kasabasında barınma merkezi kurulacağını ve hükümetin, 2024 Olimpiyat Oyunları için gelecek turistlerden gizlemek için buraya, 3 haftalık sürelerle, Paris'in bulunduğu Ile-de-France bölgesinden gelen evsizleri yerleştireceğini öğrendiğini aktardı.Milletvekili Mathieu, söz konusu evsizlere sosyal destek vermeye ilişkin bir adımın da belirlenmediğine dikkati çekti.İlk grubun haziranda veya eylülde bu merkeze geleceğinin belirtildiğini vurgulayan Mathieu, "Bruz Belediyesi gibi ben de bu operasyonun amatörlüğü karşısında dehşete düştüm." dedi.Mathieu, bu operasyonun altında "insan onuruna kayıtsızlığın yattığına" işaret etti.
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fransa, evsizler, olimpiyat oyunları
fransa, evsizler, olimpiyat oyunları
Fransa, evsizleri 2024 Olimpiyat Oyunları için gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçlandı
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Fransız Milletvekili Frederic Mathieu, hükümeti, evsizleri Paris’te düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na gelecek turistlerden gizlemeye çalışmakla suçladı.
Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partili milletvekili Mathieu, Fransa'da Ulusal Meclis'teki oturumda bir konuşma yaptı.
Mathieu, Bruz kasabasında barınma merkezi kurulacağını ve hükümetin, 2024 Olimpiyat Oyunları için gelecek turistlerden gizlemek için buraya, 3 haftalık sürelerle, Paris'in bulunduğu Ile-de-France bölgesinden gelen evsizleri yerleştireceğini öğrendiğini aktardı.
Milletvekili Mathieu, söz konusu evsizlere sosyal destek vermeye ilişkin bir adımın da belirlenmediğine dikkati çekti.
İlk grubun haziranda veya eylülde bu merkeze geleceğinin belirtildiğini vurgulayan Mathieu, "Bruz Belediyesi gibi ben de bu operasyonun amatörlüğü karşısında dehşete düştüm." dedi.
Mathieu, bu operasyonun altında "insan onuruna kayıtsızlığın yattığına" işaret etti.