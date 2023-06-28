https://sputniknews.com.tr/20230628/liderlerin-bayram-programi-belli-oldu-1072944670.html
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T10:11+0300
2023-06-28T10:11+0300
2023-06-28T10:11+0300
politika
recep tayyip erdoğan
devlet bahçeli
meral akşener
kemal kılıçdaroğlu
kurban
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştıKılıçdaroğlu ailesi ile Ankara dışında olacakCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.Bahçeli ve Akşener bayramda Ankara'da olacakMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara’da karşılayacak.MHP Lideri Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek. MHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacak.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara’da ailesi ile olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogandan-kurban-bayrami-mesaji-1072943048.html
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, kurban
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, kurban
Liderlerin bayram programı belli oldu
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Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara dışında olacak. MHP Lideri Bahçeli ise geleneği bozmayacak bayramda Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise bayramı Ankara'da geçirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.
Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Kılıçdaroğlu ailesi ile Ankara dışında olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.
Bahçeli ve Akşener bayramda Ankara'da olacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara’da karşılayacak.
MHP Lideri Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek. MHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara’da ailesi ile olacak.