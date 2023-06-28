https://sputniknews.com.tr/20230628/liderlerin-bayram-programi-belli-oldu-1072944670.html

Liderlerin bayram programı belli oldu

Liderlerin bayram programı belli oldu

Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T10:11+0300

2023-06-28T10:11+0300

2023-06-28T10:11+0300

politika

recep tayyip erdoğan

devlet bahçeli

meral akşener

kemal kılıçdaroğlu

kurban

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/15/1072701608_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_1a10bde1fd3d164d8ba2d36493dd7b41.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştıKılıçdaroğlu ailesi ile Ankara dışında olacakCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.Bahçeli ve Akşener bayramda Ankara'da olacakMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara’da karşılayacak.MHP Lideri Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek. MHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacak.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara’da ailesi ile olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogandan-kurban-bayrami-mesaji-1072943048.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, kurban