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https://sputniknews.com.tr/20230628/liderlerin-bayram-programi-belli-oldu-1072944670.html
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin bayram programı belli oldu
Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T10:11+0300
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politika
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devlet bahçeli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştıKılıçdaroğlu ailesi ile Ankara dışında olacakCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.Bahçeli ve Akşener bayramda Ankara'da olacakMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara’da karşılayacak.MHP Lideri Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek. MHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacak.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara’da ailesi ile olacak.
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recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, kurban
recep tayyip erdoğan, devlet bahçeli, meral akşener, kemal kılıçdaroğlu, kurban

Liderlerin bayram programı belli oldu

10:11 28.06.2023
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
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Liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesi ile birlikte geçirecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Ankara dışında olacak. MHP Lideri Bahçeli ise geleneği bozmayacak bayramda Ankara'da olacak. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise bayramı Ankara'da geçirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programı belli oldu.
Erdoğan, Kurban Bayramını ailesi ile birlikte Ankara dışında geçirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Kılıçdaroğlu ailesi ile Ankara dışında olacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ankara dışında olacak. Bayramı ailesi ile birlikte geçirecek.
Bahçeli ve Akşener bayramda Ankara'da olacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geleneği bozmayacak. Bayramı Ankara’da karşılayacak.
MHP Lideri Bahçeli, bayram namazının ardından Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek. MHP Genel Merkezi’nde partililerle bayramlaşacak.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise bayramda Ankara’da ailesi ile olacak.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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