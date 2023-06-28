https://sputniknews.com.tr/20230628/kurbanlik-koyunu-ayaklarindan-tutup-cocuk-gibi-yuruttuler-1072950931.html
Kurbanlık koyunu ayaklarından tutup çocuk gibi yürüttüler
Kurbanlık koyunu ayaklarından tutup çocuk gibi yürüttüler
Bursa’da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. İki kişinin kurbanlık koyunu ön ayaklarından tutarak... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T12:25+0300
2023-06-28T12:25+0300
2023-06-28T12:27+0300
kurban
koyun
yaşam
çocuk
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Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın edenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını andıran görüntüler, havadan da görüntülendi. Kurban satışlarının devam ettiği Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisi'ne giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.İki kişinin kurbanı ön ayaklarında tutarak çocuk gibi karşıdan karşıya geçirmesi de görenleri şaşırttı. Kurban pazarlarında hareketlilik bayram boyunca devam etmesi beklenirken, kurban fiyatların da bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/orumcek-adam-kostumuyle-kurbanlik-pazarligi-yapti-1072944004.html
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kurban, koyun, çocuk
Kurbanlık koyunu ayaklarından tutup çocuk gibi yürüttüler
12:25 28.06.2023 (güncellendi: 12:27 28.06.2023) Abone ol
Bursa’da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. İki kişinin kurbanlık koyunu ön ayaklarından tutarak yolun karşısına geçirdiği görüldü.
Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın edenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını andıran görüntüler, havadan da görüntülendi.
Kurban satışlarının devam ettiği Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisi'ne giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.
İki kişinin kurbanı ön ayaklarında tutarak çocuk gibi karşıdan karşıya geçirmesi de görenleri şaşırttı.
Kurban pazarlarında hareketlilik bayram boyunca devam etmesi beklenirken, kurban fiyatların da bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.