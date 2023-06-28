https://sputniknews.com.tr/20230628/kurbanlik-koyunu-ayaklarindan-tutup-cocuk-gibi-yuruttuler-1072950931.html

Kurbanlık koyunu ayaklarından tutup çocuk gibi yürüttüler

Kurbanlık koyunu ayaklarından tutup çocuk gibi yürüttüler

Bursa’da kurban kesmek için kesimhanelere akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. İki kişinin kurbanlık koyunu ön ayaklarından tutarak... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T12:25+0300

2023-06-28T12:25+0300

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kurban

koyun

yaşam

çocuk

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Bursa'da kurban kesmek için kesimhanelere akın edenler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oto pazarını andıran görüntüler, havadan da görüntülendi. Kurban satışlarının devam ettiği Osmangazi Belediyesi Hijyenik Kurban Tesisi'ne giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.İki kişinin kurbanı ön ayaklarında tutarak çocuk gibi karşıdan karşıya geçirmesi de görenleri şaşırttı. Kurban pazarlarında hareketlilik bayram boyunca devam etmesi beklenirken, kurban fiyatların da bir değişikliğin olmadığı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230628/orumcek-adam-kostumuyle-kurbanlik-pazarligi-yapti-1072944004.html

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kurban, koyun, çocuk