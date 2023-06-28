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https://sputniknews.com.tr/20230628/klimtin-son-tablosu-avrupada-acik-artirma-rekoru-kirdi-butun-tahminleri-alt-ust-etti-1072941794.html
Klimt’in son tablosu Avrupa’da açık artırma rekoru kırdı: Bütün tahminleri alt üst etti
Klimt’in son tablosu Avrupa’da açık artırma rekoru kırdı: Bütün tahminleri alt üst etti
Klimt’in ölmeden önceki son portresi Yelpazeli Kadın (Dame Mit Facher) Londra’da Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı. Açık artırma öncesi 76 milyon... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T07:59+0300
2023-06-28T07:59+0300
yaşam
gustav klimt
sembolizm
art nouveau
açık artırma
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tablo
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christie's müzayede evi
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Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt'in son tablosu, Avrupa’da sanat eserleri açık artırma satışında rekor kırarak, 86 milyon euroya alıcı buldu.Klimt’in ölmeden önceki son portresi Yelpazeli Kadın (Dame Mit Facher) Londra’da Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı.Açık artırma öncesi 76 milyon euro değer biçilen tablo, bütün tahminlerin ötesine geçti. 'Yelpazeli Kadın' üzerinde 1917’de çalışmaya başlayan ünlü ressam, 1918 yılında 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Avusturyalı ressamın, 1912 yılında yaptığı 'Adele Bloch-Bauer II'nin portresi, 2006 yılında New York'ta Christie's Müzayede Evi’nde o zamanın rekoru olan 87,9 milyon ABD dolarına satılmıştı.Rekor kırdıAvrupa'daki herhangi bir sanat eseri için müzayedede elde edilen daha önceki en yüksek fiyat, 2010'da şubat ayında Sotheby’s Müzayede Evi’ndeki satışta gerçekleşti. Geçen yıl ölen Brezilyalı milyoner Lily Safra 'Walking Man I' adlı bronz heykel için 76 milyon milyon euro ödemişti. Avrupa'da şimdiye kadar satılan en pahalı tablo ise 2022'de 70 milyon eurodan alıcı bulan René Magritte'in 'L'empire des Lumières' (Işık İmparatorluğu) tablosu oldu.Gustav Klimt kimdir?1862’de Viyana’da doğan Gustav Klimt, genç yaşlarda 'sembolizm' ve 'art nouveau' akımlarından ciddi derecede etkilendi. Viyana 'Sezession' grubunun önemli üyelerindendir. Tablolarının yanı sıra duvar resimleri, eskizleri ve diğer eserleriyle de tanınır.Resimlerinin birincil konusu kadın bedeni olan ve ince dekoratif süslemelere yer veren Klimt’in eserlerinde, zarif bir erotizm de dikkat çeker.Bazı tablolarında saf altın kullanan sanatçının 'altın çağı' olarak değerlendirilen altın dönemi, 1906 tarihli 'Fritza Riedier’in Portresi' ile başlar ve ünlü 'Öpücük' tablosuyla doruk noktasına ulaşır.Viyana Üniversitesi'ndeki eserleri, 2. Dünya Savaşı’nda Naziler tarafından tahrip edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/barbienin-ruya-evi-kiraya-veriliyor-iki-gece-ucretsiz-olacak-1072941560.html
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gustav klimt kimdir

Klimt’in son tablosu Avrupa’da açık artırma rekoru kırdı: Bütün tahminleri alt üst etti

07:59 28.06.2023
© AFP 2023Gustav Klimt - Ölüm ve Yaşam
Gustav Klimt - Ölüm ve Yaşam - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023
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Klimt’in ölmeden önceki son portresi Yelpazeli Kadın (Dame Mit Facher) Londra’da Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı. Açık artırma öncesi 76 milyon Euro değer biçilen tablo, bütün tahminleri alt üst etti.
Avusturyalı ünlü ressam Gustav Klimt'in son tablosu, Avrupa’da sanat eserleri açık artırma satışında rekor kırarak, 86 milyon euroya alıcı buldu.
Klimt’in ölmeden önceki son portresi Yelpazeli Kadın (Dame Mit Facher) Londra’da Sotheby’s Müzayede Evi’nde satışa çıkarıldı.
Açık artırma öncesi 76 milyon euro değer biçilen tablo, bütün tahminlerin ötesine geçti.
'Yelpazeli Kadın' üzerinde 1917’de çalışmaya başlayan ünlü ressam, 1918 yılında 55 yaşında hayata gözlerini yumdu. Avusturyalı ressamın, 1912 yılında yaptığı 'Adele Bloch-Bauer II'nin portresi, 2006 yılında New York'ta Christie's Müzayede Evi’nde o zamanın rekoru olan 87,9 milyon ABD dolarına satılmıştı.

Rekor kırdı

Avrupa'daki herhangi bir sanat eseri için müzayedede elde edilen daha önceki en yüksek fiyat, 2010'da şubat ayında Sotheby’s Müzayede Evi’ndeki satışta gerçekleşti. Geçen yıl ölen Brezilyalı milyoner Lily Safra 'Walking Man I' adlı bronz heykel için 76 milyon milyon euro ödemişti. Avrupa'da şimdiye kadar satılan en pahalı tablo ise 2022'de 70 milyon eurodan alıcı bulan René Magritte'in 'L'empire des Lumières' (Işık İmparatorluğu) tablosu oldu.

Gustav Klimt kimdir?

1862’de Viyana’da doğan Gustav Klimt, genç yaşlarda 'sembolizm' ve 'art nouveau' akımlarından ciddi derecede etkilendi. Viyana 'Sezession' grubunun önemli üyelerindendir. Tablolarının yanı sıra duvar resimleri, eskizleri ve diğer eserleriyle de tanınır.
Resimlerinin birincil konusu kadın bedeni olan ve ince dekoratif süslemelere yer veren Klimt’in eserlerinde, zarif bir erotizm de dikkat çeker.
Bazı tablolarında saf altın kullanan sanatçının 'altın çağı' olarak değerlendirilen altın dönemi, 1906 tarihli 'Fritza Riedier’in Portresi' ile başlar ve ünlü 'Öpücük' tablosuyla doruk noktasına ulaşır.
Viyana Üniversitesi'ndeki eserleri, 2. Dünya Savaşı’nda Naziler tarafından tahrip edildi.
barbie - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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