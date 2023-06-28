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Barbie’nin ‘Rüya Evi’ kiraya veriliyor: İki gece ücretsiz olacak
Barbie’nin ‘Rüya Evi’ kiraya veriliyor: İki gece ücretsiz olacak
İkonik bebek Barbie’nin, Malibu’daki ‘Rüya Evi’ yenilenmiş haliyle yeniden kiralanabilecek. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T07:32+0300
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yaşam
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barbie bebek
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TMZ‘nin aktardığına göre ilan 17 Temmuz’da açılacak ilana göre seçilen kişiler, Barbie evinde ücretsiz bir gece geçirmek için yanında bir arkadaşını da götürebilecek. İki yatak odalı, iki banyolu evde; üç katlı ve özel bir sinema salonu, hobi odası, açık hava disko dans pisti, spa küveti ve sonsuzluk havuzu yer alıyor.Rüya Evi, ikonik bebeğin 60’ıncı yıldönümünü onurlandırmak için ilk olarak 2019 yılında gecelik 60 dolara satışa sunulmuştu. Şimdi ise başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filminin çekimleri için daha pembe bir ışıltıya kavuşan ev yenilenmiş haliyle yeniden kiralanmaya başlanacak. İlan, 21 Temmuz’da vizyona girecek filmden hemen önce açılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230628/italyada-24-yilin-20sinde-okula-gitmeyen-ogretmen-gorevden-alindi-1072940852.html
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margot robbie, ryan gosling, barbie, barbie bebek, ev, kira, kira bedeli, film
margot robbie, ryan gosling, barbie, barbie bebek, ev, kira, kira bedeli, film

Barbie’nin ‘Rüya Evi’ kiraya veriliyor: İki gece ücretsiz olacak

07:32 28.06.2023
© AFP 2023 / barbie
barbie - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 /
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İkonik bebek Barbie’nin, Malibu’daki ‘Rüya Evi’ yenilenmiş haliyle yeniden kiralanabilecek.
TMZ‘nin aktardığına göre ilan 17 Temmuz’da açılacak ilana göre seçilen kişiler, Barbie evinde ücretsiz bir gece geçirmek için yanında bir arkadaşını da götürebilecek. İki yatak odalı, iki banyolu evde; üç katlı ve özel bir sinema salonu, hobi odası, açık hava disko dans pisti, spa küveti ve sonsuzluk havuzu yer alıyor.
Rüya Evi, ikonik bebeğin 60’ıncı yıldönümünü onurlandırmak için ilk olarak 2019 yılında gecelik 60 dolara satışa sunulmuştu. Şimdi ise başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filminin çekimleri için daha pembe bir ışıltıya kavuşan ev yenilenmiş haliyle yeniden kiralanmaya başlanacak. İlan, 21 Temmuz’da vizyona girecek filmden hemen önce açılacak.
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