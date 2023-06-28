https://sputniknews.com.tr/20230628/barbienin-ruya-evi-kiraya-veriliyor-iki-gece-ucretsiz-olacak-1072941560.html
Barbie’nin ‘Rüya Evi’ kiraya veriliyor: İki gece ücretsiz olacak
Barbie’nin ‘Rüya Evi’ kiraya veriliyor: İki gece ücretsiz olacak
İkonik bebek Barbie’nin, Malibu’daki ‘Rüya Evi’ yenilenmiş haliyle yeniden kiralanabilecek. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T07:32+0300
2023-06-28T07:32+0300
2023-06-28T07:32+0300
yaşam
margot robbie
ryan gosling
barbie
barbie bebek
ev
kira
kira bedeli
film
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102797/07/1027970745_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_8537c647568ba8d30878ef7f97f447dd.jpg
TMZ‘nin aktardığına göre ilan 17 Temmuz’da açılacak ilana göre seçilen kişiler, Barbie evinde ücretsiz bir gece geçirmek için yanında bir arkadaşını da götürebilecek. İki yatak odalı, iki banyolu evde; üç katlı ve özel bir sinema salonu, hobi odası, açık hava disko dans pisti, spa küveti ve sonsuzluk havuzu yer alıyor.Rüya Evi, ikonik bebeğin 60’ıncı yıldönümünü onurlandırmak için ilk olarak 2019 yılında gecelik 60 dolara satışa sunulmuştu. Şimdi ise başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filminin çekimleri için daha pembe bir ışıltıya kavuşan ev yenilenmiş haliyle yeniden kiralanmaya başlanacak. İlan, 21 Temmuz’da vizyona girecek filmden hemen önce açılacak.
https://sputniknews.com.tr/20230628/italyada-24-yilin-20sinde-okula-gitmeyen-ogretmen-gorevden-alindi-1072940852.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102797/07/1027970745_78:0:915:628_1920x0_80_0_0_e101da74013a3ee9f846d8dd1b3078ea.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
margot robbie, ryan gosling, barbie, barbie bebek, ev, kira, kira bedeli, film
margot robbie, ryan gosling, barbie, barbie bebek, ev, kira, kira bedeli, film
Barbie’nin ‘Rüya Evi’ kiraya veriliyor: İki gece ücretsiz olacak
Abone ol
İkonik bebek Barbie’nin, Malibu’daki ‘Rüya Evi’ yenilenmiş haliyle yeniden kiralanabilecek.
TMZ
‘nin aktardığına göre ilan 17 Temmuz
’da açılacak ilana göre seçilen kişiler, Barbie evinde ücretsiz bir gece geçirmek için yanında bir arkadaşını da götürebilecek. İki yatak odalı, iki banyolu evde; üç katlı ve özel bir sinema salonu, hobi odası, açık hava disko dans pisti, spa küveti ve sonsuzluk havuzu yer alıyor.
Rüya Evi, ikonik bebeğin 60’ıncı yıldönümünü onurlandırmak için ilk olarak 2019 yılında gecelik 60 dolara satışa sunulmuştu. Şimdi ise başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filminin çekimleri için daha pembe bir ışıltıya kavuşan ev yenilenmiş haliyle yeniden kiralanmaya başlanacak. İlan, 21 Temmuz’da vizyona girecek filmden hemen önce açılacak.