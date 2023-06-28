https://sputniknews.com.tr/20230628/barbienin-ruya-evi-kiraya-veriliyor-iki-gece-ucretsiz-olacak-1072941560.html

Barbie’nin ‘Rüya Evi’ kiraya veriliyor: İki gece ücretsiz olacak

Barbie’nin ‘Rüya Evi’ kiraya veriliyor: İki gece ücretsiz olacak

İkonik bebek Barbie’nin, Malibu’daki ‘Rüya Evi’ yenilenmiş haliyle yeniden kiralanabilecek. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T07:32+0300

2023-06-28T07:32+0300

2023-06-28T07:32+0300

yaşam

margot robbie

ryan gosling

barbie

barbie bebek

ev

kira

kira bedeli

film

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TMZ‘nin aktardığına göre ilan 17 Temmuz’da açılacak ilana göre seçilen kişiler, Barbie evinde ücretsiz bir gece geçirmek için yanında bir arkadaşını da götürebilecek. İki yatak odalı, iki banyolu evde; üç katlı ve özel bir sinema salonu, hobi odası, açık hava disko dans pisti, spa küveti ve sonsuzluk havuzu yer alıyor.Rüya Evi, ikonik bebeğin 60’ıncı yıldönümünü onurlandırmak için ilk olarak 2019 yılında gecelik 60 dolara satışa sunulmuştu. Şimdi ise başrollerini Margot Robbie ve Ryan Gosling’in paylaştığı, Greta Gerwig imzalı ‘Barbie’ filminin çekimleri için daha pembe bir ışıltıya kavuşan ev yenilenmiş haliyle yeniden kiralanmaya başlanacak. İlan, 21 Temmuz’da vizyona girecek filmden hemen önce açılacak.

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margot robbie, ryan gosling, barbie, barbie bebek, ev, kira, kira bedeli, film