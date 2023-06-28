https://sputniknews.com.tr/20230628/kaftancioglu-kilicdaroglunun-asla-koltuga-yapismak-gibi-bir-duygusu-yok-1072949020.html

Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu'nun asla koltuğa yapışmak gibi bir duygusu yok

Kaftancıoğlu: Kılıçdaroğlu'nun asla koltuğa yapışmak gibi bir duygusu yok

CHP'de iç meseleleri dışarıda konuşan herkesin partiyi yıpratacağını söyleyen Canan Kaftancıoğlu, "Kılıçdaroğlu'nu tanıyan biri olarak asla koltuğa yapışmak... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T11:48+0300

2023-06-28T11:48+0300

2023-06-28T11:58+0300

politika

canan kaftancıoğlu

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, seçim sürecini ve CHP'deki değişim çağrılarını değerlendirdi.CHP'nin dışarıdan müdahaleye, dizayn edilmeye, elbise giydirilmeye açık bir parti olmadığını söyleyen Kaftancıoğlu, "CHP'nin lideri şu olsun, bu olsun diyenler gelsin mücadelemize katılsın. Kılıçdaroğlu'nun asla koltuğa yapışmak gibi bir duygusu yok, bunu iddialı şekilde söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.Sözcü yazarı Ruhat Mengi'ye konuşan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun değişim açıklamaları hakkında şu yorumu yaptı:'Kılıçdaroğlu örgütünü dinleyecektir'Kaftancıoğlu, 'seçimin faturasının Kılıçdaroğlu'na kesilmesi' hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:Kaftancıoğlu, Akşener'in CHP'ye sert sözlerle yüklendiği kurultay konuşması hakkında şu yorumu yaptı:'Kurultayda herkesin çıkıp genel başkan olma hakkı var'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlık konusunda isimlerinin geçmesine ve yaşanan tartışmalara dair şunları kaydetti:Oğuz Kaan Salıcı'yı destekleyecek mi?Sözcü yazarı Mengi'nin "Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa aday olmazsa sizin Oğuz Kaan Salıcı'yı destekleyeceğiniz gibi bir haber de çıktı, bu doğru mu?" sorusuna da yanıt veren Kaftancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Hayır, bakın şimdi şöyle, Cumhuriyet Halk Partisi dışardan konuşulduğu gibi bir parti değildir, Cumhuriyet Halk Partisi kurucusunun Atatürk olduğu, değerlerinin ve ilkelerinin 6 okla tarif edildiği sosyal demokrat bir partidir. Yıllardır bu partiye gelmeden önce de örgütlü mücadelelerin içinde bulundum, örgütlü mücadelelerde şöyle bir şey vardır; eğer siz örgütlü bir yapının içine girdiyseniz ve o örgütlü mücadelenin içinde ana çatının altında başka başka yapılar oluşturursanız bu ana yapıya zarar verir. Dolayısıyla, ben bu gelenekten gelen birisi olarak parti içinde yapılardan, kişilerden ve kliklerden uzak dururum, tamamen reddederim, çünkü örgütlü yapılarda siyaseti yapılar, kişiler üzerinden okuduğunuzda hata yaparsınız. Örgütlü mücadelede lider vardır, örgüt vardır ve o örgütlü mücadelenin içine giriyorsanız siz de örgütü güçlendirerek yukardan aşağıya disiplini, aşağıdan yukarıya da demokrasiyi güçlendirerek güçlü bir örgüt, güçlü bir parti haline getirirsiniz. Dolayısıyla, bunlar hep söyleniyor, benim Cumhuriyet Halk Partisi'nde yol arkadaşlarım vardır, dava arkadaşlarım, fikir arkadaşlarım vardır ama partide benim politik bilincim, ideolojik bilincim kişileri bir yere getirmeye yönelik değil, örgütlü mücadeleyi olması gereken yere taşımak ve o örgütlü mücadele sonucunda da insanların örgütlü mücadelenin talepleri üzerinden pozisyon almalarına vesile olmaktır."Kaftancıoğlu, "Ama kişisel bir çekişme görülüyor şu anda partinin içinde. Medyada aynı gün farklı isimlerin 'yarışta olduklarını' bildiren açıklamaları çıkıyor" ifadeleri için ise şunları söyledi:"Tamamını reddediyorum. Tam da benim değiştirmek istediğim şey, değişimin de bu olduğuna inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okunun ışığında, tariflenmiş programının ışığında güçlü bir örgüt bilinciyle birlikte bu tartışmaları, siyasetin yapılma şeklini değiştirmek lazım. Bakın, benim hayatımda hiç il başkanı olmak aklıma bile gelmedi, düşünmedim bile, “il başkanı olayım da kendimi şuraya atayım” düşüncesinde değildim. Güçlü bir örgüt olur, o örgüt size ihtiyaç duyar, belirli görevleri verir, yaparsınız. 'Yapmıyorum' deme şansınız da olmaz, örgütten bağımsız, güçlü bir örgütlenmeden bağımsız 'Ben şunu olmak istiyorum' ya da 'O onu destekliyor, bu bunu destekliyor' kısmının ben kategorik olarak tamamını reddediyorum. Bakın, isimlerden bağımsız reddediyorum. İnandığım tek şey örgütlü mücadeledir, o örgütü güçlendirmektir."

https://sputniknews.com.tr/20230624/ibb-baskani-imamoglu-mutlaka-degisim-zamani-1072808854.html

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canan kaftancıoğlu, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu