https://sputniknews.com.tr/20230624/ibb-baskani-imamoglu-mutlaka-degisim-zamani-1072808854.html

İBB Başkanı İmamoğlu: Mutlaka değişim zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu: Mutlaka değişim zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu, "Şu anda saniyede onlarca bilgiye ulaşan bir nesille karşı karşıyayız. Onların zihinlerini, bakış açılarını analiz etmeden geleceğe... 24.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-24T01:11+0300

2023-06-24T01:11+0300

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ekrem imamoğlu

politika

harbiye

chp

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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "23 Haziran Demokrasi Şenliği" düzenlendi.Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sunucu İbrahim Selim'in sorularını yanıtladı.Çocukluk yıllarını, yaşadığı yerleri, üniversite hayatını anlatan İmamoğlu, belediyenin faaliyetleri konusunda da bilgi verdi.Selim'in "Siyaset bizde neden profesyonel meslek gibi, sizce neden oturan kalkmıyor koltuktan?" şeklideki sorusu üzerine İmamoğlu, "Siyaset, başka bir mecraya oturmak zorunda. Oraya doğru gidiyor. Ben bir iddia ile siyasete dahil oldum. Yakınlarım bilir... Yaşadığım beldede yaşamı değiştirmek, insanlara birtakım siyasi yetkiler üzerinden yapılan zulümlere son vermek gibi kendimce ideallerim vardı ve dahil oldum." dedi.İmamoğlu, siyaseti ''yarın bırakıyormuş'' gibi yaptığını kaydederek, şöyle konuştu:Etkinliğe CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Canan Kaftancıoğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.

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