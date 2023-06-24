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İBB Başkanı İmamoğlu: Mutlaka değişim zamanı
İBB Başkanı İmamoğlu: Mutlaka değişim zamanı
İBB Başkanı İmamoğlu, "Şu anda saniyede onlarca bilgiye ulaşan bir nesille karşı karşıyayız. Onların zihinlerini, bakış açılarını analiz etmeden geleceğe... 24.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-24T01:11+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "23 Haziran Demokrasi Şenliği" düzenlendi.Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sunucu İbrahim Selim'in sorularını yanıtladı.Çocukluk yıllarını, yaşadığı yerleri, üniversite hayatını anlatan İmamoğlu, belediyenin faaliyetleri konusunda da bilgi verdi.Selim'in "Siyaset bizde neden profesyonel meslek gibi, sizce neden oturan kalkmıyor koltuktan?" şeklideki sorusu üzerine İmamoğlu, "Siyaset, başka bir mecraya oturmak zorunda. Oraya doğru gidiyor. Ben bir iddia ile siyasete dahil oldum. Yakınlarım bilir... Yaşadığım beldede yaşamı değiştirmek, insanlara birtakım siyasi yetkiler üzerinden yapılan zulümlere son vermek gibi kendimce ideallerim vardı ve dahil oldum." dedi.İmamoğlu, siyaseti ''yarın bırakıyormuş'' gibi yaptığını kaydederek, şöyle konuştu:Etkinliğe CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Canan Kaftancıoğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.
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ekrem imamoğlu, harbiye, chp

İBB Başkanı İmamoğlu: Mutlaka değişim zamanı

01:11 24.06.2023
© AA / Erhan ElaldıEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
© AA / Erhan Elaldı
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İBB Başkanı İmamoğlu, "Şu anda saniyede onlarca bilgiye ulaşan bir nesille karşı karşıyayız. Onların zihinlerini, bakış açılarını analiz etmeden geleceğe bakamayız. Bu bakımdan hala bu devam ediyor ve canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı..." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "23 Haziran Demokrasi Şenliği" düzenlendi.

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki etkinlikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sunucu İbrahim Selim'in sorularını yanıtladı.
Çocukluk yıllarını, yaşadığı yerleri, üniversite hayatını anlatan İmamoğlu, belediyenin faaliyetleri konusunda da bilgi verdi.
© AA / Erhan ElaldıEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
Ekrem İmamoğlu
© AA / Erhan Elaldı
Selim'in "Siyaset bizde neden profesyonel meslek gibi, sizce neden oturan kalkmıyor koltuktan?" şeklideki sorusu üzerine İmamoğlu, "Siyaset, başka bir mecraya oturmak zorunda. Oraya doğru gidiyor. Ben bir iddia ile siyasete dahil oldum. Yakınlarım bilir... Yaşadığım beldede yaşamı değiştirmek, insanlara birtakım siyasi yetkiler üzerinden yapılan zulümlere son vermek gibi kendimce ideallerim vardı ve dahil oldum." dedi.
İmamoğlu, siyaseti ''yarın bırakıyormuş'' gibi yaptığını kaydederek, şöyle konuştu:
"Çünkü siyasette yarın bırakacakmış gibi yaptığınız takdirde sizin aslında yetkinizin insanlarda olduğunu, vatandaşta olduğunu, oy verirse devam, vermezse tamam... Bu kadar basit. Hele yeni neslin buna tahammülü olmayacak çünkü eskiden düşünme, bir şeyleri idrak etme zamanımız farklıydı. Zaman evrildi. Şu anda saniyede onlarca bilgiye ulaşan bir nesille karşı karşıyayız. Onların zihinlerini, bakış açılarını analiz etmeden geleceğe bakamayız. Bu bakımdan hala bu devam ediyor ve canımızı sıkıyorsa artık bunun sona erme vakti gelmiştir diye düşünüyorum. Mutlaka değişim zamanı..."
Etkinliğe CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Canan Kaftancıoğlu, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Bilecik Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün de aralarında bulunduğu davetliler katıldı.
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