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https://sputniknews.com.tr/20230628/isvecte-kuran-i-kerimi-hedef-alan-saldirgan-hakkinda-nefret-soylemi-sorusturmasi-acildi-1072969940.html
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırgan hakkında 'nefret söylemi' soruşturması açıldı
İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırgan hakkında 'nefret söylemi' soruşturması açıldı
İsveç'in başkenti Stockholm'ün Södermalm bölgesindeki caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan Irak kökenli kişi hakkında "nefret söylemi" soruşturması açıldığı... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T20:34+0300
2023-06-28T20:34+0300
dünya
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isveç
kuran
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kuran-ı kerim
stockholm
soruşturma
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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan kişi hakkında soruşturma açıladı.AA'nın haberine göre, arasına domuz pastırması koyduğu Kur'an-ı Kerim'in birkaç sayfasını yırtarak yakan, "İslam'ı eleştirme" hedefi güttüğünü ileri süren ve kendisini sosyal medyada "laik ateist" olarak tanıtan Irak kökenli saldırganın daha önce Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı övdüğü ve İslam'ı İsveç değerlerine tehdit olarak gördüğü belirtildi.Saldırı sonrasında İsveç polisi eylemciye karşı nefret söylemi soruşturması başlattı.Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği daha önceki benzer eylemlerde olduğu gibi saldırının engellenmesi için İsveç makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.Büyükelçilik bu çerçevede Stockholm'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi Azerbaycan, Suudi Arabistan, Pakistan, Fas, Endonezya, Malezya, Bangladeş ve Filistin Büyükelçilikleriyle temasa geçti ve eylemi engelleyebilmek için ortak bir mesajı İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson, Ulusal Polis Şefi Anders Thornberg, Riksdag Parlamento Başkanı Andreas Norlen ve Başbakanın Dışişleri ve Güvenlik Başdanışmanına iletti.Türkiye ve Irak'ın Stockholm Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin önceki başvurular İsveç polisi tarafından reddedilmiş, ancak bu karar mahkeme tarafından iptal edilmişti. İsveç polisi, söz konusu eylemcinin bugünkü başvurusunu ise reddetmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230628/isvec-polisi-stokholmde-cami-onunde-kuran-yakma-eylemine-izin-verdik-1072948552.html
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avrupa, isveç, kuran, kuran, kuran-ı kerim, stockholm, soruşturma, irak
avrupa, isveç, kuran, kuran, kuran-ı kerim, stockholm, soruşturma, irak

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırgan hakkında 'nefret söylemi' soruşturması açıldı

20:34 28.06.2023
© AAİsveç Bayrağı
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© AA
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İsveç'in başkenti Stockholm'ün Södermalm bölgesindeki caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan Irak kökenli kişi hakkında "nefret söylemi" soruşturması açıldığı, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nin de saldırının engellenmesi için İsveç makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunduğu bildirildi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan kişi hakkında soruşturma açıladı.
AA'nın haberine göre, arasına domuz pastırması koyduğu Kur'an-ı Kerim'in birkaç sayfasını yırtarak yakan, "İslam'ı eleştirme" hedefi güttüğünü ileri süren ve kendisini sosyal medyada "laik ateist" olarak tanıtan Irak kökenli saldırganın daha önce Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemleri gerçekleştiren Rasmus Paludan'ı övdüğü ve İslam'ı İsveç değerlerine tehdit olarak gördüğü belirtildi.
Saldırı sonrasında İsveç polisi eylemciye karşı nefret söylemi soruşturması başlattı.
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği daha önceki benzer eylemlerde olduğu gibi saldırının engellenmesi için İsveç makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulundu.
Büyükelçilik bu çerçevede Stockholm'deki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi Azerbaycan, Suudi Arabistan, Pakistan, Fas, Endonezya, Malezya, Bangladeş ve Filistin Büyükelçilikleriyle temasa geçti ve eylemi engelleyebilmek için ortak bir mesajı İsveç Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Büyükelçi Jan Knutsson, Ulusal Polis Şefi Anders Thornberg, Riksdag Parlamento Başkanı Andreas Norlen ve Başbakanın Dışişleri ve Güvenlik Başdanışmanına iletti.
Türkiye ve Irak'ın Stockholm Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin önceki başvurular İsveç polisi tarafından reddedilmiş, ancak bu karar mahkeme tarafından iptal edilmişti. İsveç polisi, söz konusu eylemcinin bugünkü başvurusunu ise reddetmedi.
İsveç - Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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