https://sputniknews.com.tr/20230628/isim-benzerligi-nedeniyle-oldugu-sanilan-sunucu-ozlem-yildizdan-aciklama-ben-iyiyim-1072955805.html

İsim benzerliği nedeniyle öldüğü sanılan sunucu Özlem Yıldız'dan açıklama: Ben iyiyim

İsim benzerliği nedeniyle öldüğü sanılan sunucu Özlem Yıldız'dan açıklama: Ben iyiyim

Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla ünlenen Özlem Yıldız'ın öldüğüne dair ortaya çıkan iddialar sonrası açıklama geldi. Esenyurt’ta bir kadın... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T14:13+0300

2023-06-28T14:13+0300

2023-06-28T14:23+0300

yaşam

sunucu

ölüm

isim karışıklığı

istanbul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072955651_0:0:614:346_1920x0_80_0_0_47d19aa9d339eecdaf67222c538422ae.jpg

İstanbul Esenyurt’ta üç gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız’ın cesedi Büyükada’da ormanlık alanda bulundu.İsim benzerliği yüzünden telefonunun susmadığını söyleyen sunucu Özlem Yıldız’dan açıklama geldi. Instagram’dan videolu açıklama yapan Yıldız, “Herkese merhaba… Bugün story atmayınca işler karışmış. Bir kadın cesedi bulunmuş adı da Özlem Yıldız’mış. İsim benzerliği arkadaşlar. Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim” dedi.Ne olmuştu?Olay, önceki gün sabah saat 08.30 civarında Büyükada’da meydana geldi. Köpek beslemeye giden iki kişi, ormanlık alanda bir kadına ait ceset buldu.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda cesedin Esenyurt’ta yaşayan Özlem Yıldız (40) olduğunu tespit etti.Yıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Özlem Yıldız’ın 3 gündür arandığı ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20230626/esenyurtta-kayip-olarak-aranan-kadinin-cansiz-bedeni-buyukadada-ormanlik-alanda-bulundu-1072884378.html

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sunucu, ölüm, isim karışıklığı, istanbul