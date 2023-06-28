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https://sputniknews.com.tr/20230628/isim-benzerligi-nedeniyle-oldugu-sanilan-sunucu-ozlem-yildizdan-aciklama-ben-iyiyim-1072955805.html
İsim benzerliği nedeniyle öldüğü sanılan sunucu Özlem Yıldız'dan açıklama: Ben iyiyim
İsim benzerliği nedeniyle öldüğü sanılan sunucu Özlem Yıldız'dan açıklama: Ben iyiyim
Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla ünlenen Özlem Yıldız'ın öldüğüne dair ortaya çıkan iddialar sonrası açıklama geldi. Esenyurt’ta bir kadın... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T14:13+0300
2023-06-28T14:23+0300
yaşam
sunucu
ölüm
isim karışıklığı
istanbul
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İstanbul Esenyurt’ta üç gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız’ın cesedi Büyükada’da ormanlık alanda bulundu.İsim benzerliği yüzünden telefonunun susmadığını söyleyen sunucu Özlem Yıldız’dan açıklama geldi. Instagram’dan videolu açıklama yapan Yıldız, “Herkese merhaba… Bugün story atmayınca işler karışmış. Bir kadın cesedi bulunmuş adı da Özlem Yıldız’mış. İsim benzerliği arkadaşlar. Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim” dedi.Ne olmuştu?Olay, önceki gün sabah saat 08.30 civarında Büyükada’da meydana geldi. Köpek beslemeye giden iki kişi, ormanlık alanda bir kadına ait ceset buldu.Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda cesedin Esenyurt’ta yaşayan Özlem Yıldız (40) olduğunu tespit etti.Yıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Özlem Yıldız’ın 3 gündür arandığı ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230626/esenyurtta-kayip-olarak-aranan-kadinin-cansiz-bedeni-buyukadada-ormanlik-alanda-bulundu-1072884378.html
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sunucu, ölüm, isim karışıklığı, istanbul
sunucu, ölüm, isim karışıklığı, istanbul

İsim benzerliği nedeniyle öldüğü sanılan sunucu Özlem Yıldız'dan açıklama: Ben iyiyim

14:13 28.06.2023 (güncellendi: 14:23 28.06.2023)
© Instagram/Özlem YıldızÖzlem Yıldız
Özlem Yıldız - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© Instagram/Özlem Yıldız
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Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programıyla ünlenen Özlem Yıldız'ın öldüğüne dair ortaya çıkan iddialar sonrası açıklama geldi. Esenyurt’ta bir kadın cesedinin bulunması ve kendisiyle aynı isim ve soyisimde olması nedeniyle öldüğü sanılan Yıldız, "Telefonum susmadı, ben iyiyim" dedi.
İstanbul Esenyurt’ta üç gün önce ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Özlem Yıldız’ın cesedi Büyükada’da ormanlık alanda bulundu.
İsim benzerliği yüzünden telefonunun susmadığını söyleyen sunucu Özlem Yıldız’dan açıklama geldi. Instagram’dan videolu açıklama yapan Yıldız, “Herkese merhaba… Bugün story atmayınca işler karışmış. Bir kadın cesedi bulunmuş adı da Özlem Yıldız’mış. İsim benzerliği arkadaşlar. Telefonum susmadı. Merak etmeyin ben iyiyim” dedi.

Ne olmuştu?

Olay, önceki gün sabah saat 08.30 civarında Büyükada’da meydana geldi. Köpek beslemeye giden iki kişi, ormanlık alanda bir kadına ait ceset buldu.
Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonucunda cesedin Esenyurt’ta yaşayan Özlem Yıldız (40) olduğunu tespit etti.
Yıldız’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Özlem Yıldız’ın 3 gündür arandığı ve ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Büyükada, orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2023
YAŞAM
Esenyurt'ta kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni Büyükada'da ormanlık alanda bulundu
26 Haziran , 16:47
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