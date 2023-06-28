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https://sputniknews.com.tr/20230628/hollandada-bakan-yesilgozden-kiyafet-genelgesi-polislerin-basortusu-ve-hac-takmasi-yasaklandi-1072954415.html
Hollanda’da Bakan Yeşilgöz’den kıyafet genelgesi: Polislerin başörtüsü ve haç takması yasaklandı
Hollanda’da Bakan Yeşilgöz’den kıyafet genelgesi: Polislerin başörtüsü ve haç takması yasaklandı
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz, yeni kıyafet yönetmeliği ile üniformalı polis memurlarına başörtüsü, haç veya kipa gibi dini semboller içeren... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T13:25+0300
2023-06-28T13:25+0300
dünya
hollanda
baş örtüsü
başörtüsü
başörtüsü yasağı
dilan yeşilgöz-zegerius
yasak
haç
tarafsız
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Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz imzasıyla yayımlanan yazlık kıyafet yönetmeliği ile Hollanda’da yaklaşık altı yıldır devam eden, poliste baş örtüsü tartışması sona erdi.Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV), 'Polis üniforması tarafsızlığının garanti altına alınması' amacıyla verdiği soru önergesini yanıtlayan Bakan Yeşilgöz, üniforma üzerinde dini ya da siyasi sembollerin yer almasının artık tamamen yasaklandığını bildirdi.Yeşilgöz, uzun süredir tartışılan bu konunun yaz kıyafeti kararnamesine dahil edildiğini vurgulayarak, üniformalı memurlara başörtüsü, haç ve yarmulke gibi dini ve siyasi sembolleri taşıma yasağı getirildiğini açıkladı. Yeşilgöz, Hollanda’da yayınlanan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, poliste başörtüsü tartışmasının artık sona erdiğini söyledi.'Görünür dini veya siyasi semboller üniformalarının tarafsızlığına uymuyor'Yeni yönetmelikle polisin, siyasi tartışma yükünden kurtulduğunu belirten Yeşilgöz, "Polisler, özel bir görevle hükümeti temsil eden kişilerdir. Görünür dini veya siyasi semboller üniformalarının tarafsızlığına uymuyor. Bu nedenle artık yönetmelikle polis üniformasının tarafsızlığını ortaya koyuyoruz" dedi.Yeşilgöz, yeni kıyafet yönetmeliğinin, belediyelere bağlı olan özel soruşturma görevlilerini (BOA) de kapsaması gerektiğini savundu. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam ve Arnhem gibi bazı kentlerde, belediye meclisleri BOA’ların başörtüsü, yarmulke veya diğer dini veya siyasi simgeleri taşıyabileceğine karar vermişti.Hollanda polisinde başörtüsü tartışması, 2017 yılında dönemin Amsterdam Emniyet Müdürü Pieter-Jaap Aalbersberg’in açıklamaları ile başladı. Göçmen kökenli polis memurlarının sayısının arttırılmasını isteyen Aalbersberg, İngiltere, Kanada ve İsveç'te olduğu gibi Hollanda’da da üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesini istedi.Hollanda Polisi Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Komiser Johan van Renswoude de, geçen Kasım ayında, üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesini önerdi. Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz ise, görevde bulunduğu sürece böyle bir uygulamaya karşı olduğunu açıkladı.Hollanda’da insanların, kendilerine uygun olan işi özgürce seçtiğini belirten Yeşilgöz, bu nedenle üniformalı polislere başörtüsü yasağının ırkçılık atmosferine çekilmesinin rahatsız edici olduğunu söyledi.
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hollanda, baş örtüsü, başörtüsü, başörtüsü yasağı, dilan yeşilgöz-zegerius, yasak, haç, tarafsız
hollanda, baş örtüsü, başörtüsü, başörtüsü yasağı, dilan yeşilgöz-zegerius, yasak, haç, tarafsız

Hollanda’da Bakan Yeşilgöz’den kıyafet genelgesi: Polislerin başörtüsü ve haç takması yasaklandı

13:25 28.06.2023
© EPAHollanda, polis
Hollanda, polis - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© EPA
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Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Yeşilgöz, yeni kıyafet yönetmeliği ile üniformalı polis memurlarına başörtüsü, haç veya kipa gibi dini semboller içeren giysi ve aksesuarların yasaklandığını açıkladı.
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz imzasıyla yayımlanan yazlık kıyafet yönetmeliği ile Hollanda’da yaklaşık altı yıldır devam eden, poliste baş örtüsü tartışması sona erdi.
Aşırı sağcı Özgürlük Partisi’nin (PVV), 'Polis üniforması tarafsızlığının garanti altına alınması' amacıyla verdiği soru önergesini yanıtlayan Bakan Yeşilgöz, üniforma üzerinde dini ya da siyasi sembollerin yer almasının artık tamamen yasaklandığını bildirdi.
Yeşilgöz, uzun süredir tartışılan bu konunun yaz kıyafeti kararnamesine dahil edildiğini vurgulayarak, üniformalı memurlara başörtüsü, haç ve yarmulke gibi dini ve siyasi sembolleri taşıma yasağı getirildiğini açıkladı. Yeşilgöz, Hollanda’da yayınlanan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, poliste başörtüsü tartışmasının artık sona erdiğini söyledi.

'Görünür dini veya siyasi semboller üniformalarının tarafsızlığına uymuyor'

Yeni yönetmelikle polisin, siyasi tartışma yükünden kurtulduğunu belirten Yeşilgöz, "Polisler, özel bir görevle hükümeti temsil eden kişilerdir. Görünür dini veya siyasi semboller üniformalarının tarafsızlığına uymuyor. Bu nedenle artık yönetmelikle polis üniformasının tarafsızlığını ortaya koyuyoruz" dedi.
Yeşilgöz, yeni kıyafet yönetmeliğinin, belediyelere bağlı olan özel soruşturma görevlilerini (BOA) de kapsaması gerektiğini savundu. Utrecht, Amsterdam, Rotterdam ve Arnhem gibi bazı kentlerde, belediye meclisleri BOA’ların başörtüsü, yarmulke veya diğer dini veya siyasi simgeleri taşıyabileceğine karar vermişti.
Hollanda polisinde başörtüsü tartışması, 2017 yılında dönemin Amsterdam Emniyet Müdürü Pieter-Jaap Aalbersberg’in açıklamaları ile başladı. Göçmen kökenli polis memurlarının sayısının arttırılmasını isteyen Aalbersberg, İngiltere, Kanada ve İsveç'te olduğu gibi Hollanda’da da üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesini istedi.
Hollanda Polisi Irkçılıkla Mücadele Ulusal Koordinatörü Komiser Johan van Renswoude de, geçen Kasım ayında, üniforma üzerine başörtü takılmasına izin verilmesini önerdi. Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz ise, görevde bulunduğu sürece böyle bir uygulamaya karşı olduğunu açıkladı.
Hollanda’da insanların, kendilerine uygun olan işi özgürce seçtiğini belirten Yeşilgöz, bu nedenle üniformalı polislere başörtüsü yasağının ırkçılık atmosferine çekilmesinin rahatsız edici olduğunu söyledi.
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