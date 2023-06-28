https://sputniknews.com.tr/20230628/guney-korede-yas-hesabi-degisti-kafalar-karisti-su-an-50-yasindayim-ama-yakinda-48-olacagim-1072949776.html

Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı: 'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım'

Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı: 'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım'

Düne kadar geleneksel yaş hesaplama yöntemini benimseyen Güney Kore, bugünden itibaren uluslararası standardı kullanmaya başlıyor. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T12:43+0300

2023-06-28T12:43+0300

2023-06-28T12:43+0300

yaş

dünya

güney kore

hesaplama

yaşlı

yaşlı nüfus

yaşlılık

genç

genç nüfus

asya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103297/84/1032978480_0:140:2501:1546_1920x0_80_0_0_559dfbe9ec0d4b54d8d4671348bb4bbf.jpg

Güney Kore'de yapılan yaş hesabı, dünyanın geri kalan yerlerinden daha farklı olarak insanların doğar doğmaz 1 yaşında sayılmasının ardından da 1 Ocak'ta yeni bir yaş daha alması ile hesaplanıyor. Yani 31 Aralık'ta doğan bir bebek bir gün içinde 2 yaşına gelmiş oluyordu.Yürürlüğe yeni giren yasa ile beraber Güney Koreliler, doğulan gün 0 yaşında olunulan uluslararası yaş standardına geçiş yapacak.Bu da milyonlarca kişinin gençleşmesi ve yaşlarını belirlemek için doğum tarihlerini o günün tarihinden çıkarmaları anlamına geliyor. Resmi belgeler de uluslararası standartlar doğrultusunda güncellenecek.Güney Kore'de yaşayan milyonlarca insan 1 hatta 2 yaş gençleşecekKonuya ilişkin Wall Street Journal'a konuşan Kim Hae Yeon, "Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım" ifadelerini kullandı. Bugün yürürlüğe giren bir yasa sayesinde sadece Kim değil, Güney Kore'de yaşayan milyonlarca insan 1 hatta 2 yaş gençleşmiş olacak.

https://sputniknews.com.tr/20230628/29-yil-kafeste-tutulan-sempanze-ilk-kez-gokyuzunu-gordu-1072949348.html

güney kore

asya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yaş, güney kore, hesaplama, yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlılık, genç, genç nüfus, asya, asya & pasifik