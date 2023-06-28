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Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı: 'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım'
Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı: 'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım'
Düne kadar geleneksel yaş hesaplama yöntemini benimseyen Güney Kore, bugünden itibaren uluslararası standardı kullanmaya başlıyor. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T12:43+0300
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hesaplama
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Güney Kore'de yapılan yaş hesabı, dünyanın geri kalan yerlerinden daha farklı olarak insanların doğar doğmaz 1 yaşında sayılmasının ardından da 1 Ocak'ta yeni bir yaş daha alması ile hesaplanıyor. Yani 31 Aralık'ta doğan bir bebek bir gün içinde 2 yaşına gelmiş oluyordu.Yürürlüğe yeni giren yasa ile beraber Güney Koreliler, doğulan gün 0 yaşında olunulan uluslararası yaş standardına geçiş yapacak.Bu da milyonlarca kişinin gençleşmesi ve yaşlarını belirlemek için doğum tarihlerini o günün tarihinden çıkarmaları anlamına geliyor. Resmi belgeler de uluslararası standartlar doğrultusunda güncellenecek.Güney Kore'de yaşayan milyonlarca insan 1 hatta 2 yaş gençleşecekKonuya ilişkin Wall Street Journal'a konuşan Kim Hae Yeon, "Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım" ifadelerini kullandı. Bugün yürürlüğe giren bir yasa sayesinde sadece Kim değil, Güney Kore'de yaşayan milyonlarca insan 1 hatta 2 yaş gençleşmiş olacak.
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yaş, güney kore, hesaplama, yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlılık, genç, genç nüfus, asya, asya & pasifik
yaş, güney kore, hesaplama, yaşlı, yaşlı nüfus, yaşlılık, genç, genç nüfus, asya, asya & pasifik

Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı: 'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım'

12:43 28.06.2023
© AFP 2023 / Korea Pool / Kuzey Kore'deki etkinliklerden görüntüler
Kuzey Kore'deki etkinliklerden görüntüler - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AFP 2023 / Korea Pool /
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Düne kadar geleneksel yaş hesaplama yöntemini benimseyen Güney Kore, bugünden itibaren uluslararası standardı kullanmaya başlıyor.
Güney Kore'de yapılan yaş hesabı, dünyanın geri kalan yerlerinden daha farklı olarak insanların doğar doğmaz 1 yaşında sayılmasının ardından da 1 Ocak'ta yeni bir yaş daha alması ile hesaplanıyor. Yani 31 Aralık'ta doğan bir bebek bir gün içinde 2 yaşına gelmiş oluyordu.
Yürürlüğe yeni giren yasa ile beraber Güney Koreliler, doğulan gün 0 yaşında olunulan uluslararası yaş standardına geçiş yapacak.Bu da milyonlarca kişinin gençleşmesi ve yaşlarını belirlemek için doğum tarihlerini o günün tarihinden çıkarmaları anlamına geliyor. Resmi belgeler de uluslararası standartlar doğrultusunda güncellenecek.

Güney Kore'de yaşayan milyonlarca insan 1 hatta 2 yaş gençleşecek

Konuya ilişkin Wall Street Journal'a konuşan Kim Hae Yeon, "Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım" ifadelerini kullandı. Bugün yürürlüğe giren bir yasa sayesinde sadece Kim değil, Güney Kore'de yaşayan milyonlarca insan 1 hatta 2 yaş gençleşmiş olacak.
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