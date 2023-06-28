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https://sputniknews.com.tr/20230628/29-yil-kafeste-tutulan-sempanze-ilk-kez-gokyuzunu-gordu-1072949348.html
29 yıl kafeste tutulan şempanze ilk kez gökyüzünü gördü
29 yıl kafeste tutulan şempanze ilk kez gökyüzünü gördü
ABD'de deney laboratuvarından sığınağa sürüklenen ve bir metrekareyi bile bulmayan kafeste 29 yıl tutulan şempanze, Florida'da gün ışığıyla tanıştı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T11:52+0300
2023-06-28T11:52+0300
dünya
şempanze
esir
kafes
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Vanilla adlı şempanze, 1997 yılında henüz 2 yaşındayken ABD New York'ta bulunan Primatlarda Deneysel Tıp ve Cerrahi Laboratuvarı'na kilitlendi.Daha sonra California'ya götürüldü ve yanında bir grup şempanzeyle orman yangınları tarafından tehdit edilen bir sığınakta 22 yıl geçirdi.Milliyet'in aktardığına göre, uzun süre boyunca bir metrekareyi bile bulmayan bir kafeste ya da zaman zaman garaj büyüklüğünde bir alanda tutulan Vanilla için California'daki sığınağın 2019'da iflas etmesiyle Vanilla için yeni yer arayışları başladı ve Florida'da 150 dönümlük yeni bir yuva hazırlandı.'Şempanzeleri Kurtar' adlı organizasyonda görev alan Dr. Andrew Halloran, Vanilla'nın Florida'ya taşındıktan sonra ilk kez gökyüzüyle karşılaştığı bir video paylaştı.Alfa erkek Dwight tarafından kucaklanarak karşılanan şempanze Vanilla''nın gökyüzüne büyülenmiş gibi baktığı görüldü.1 dakika 2 saniyelik videoda ayrıca Vanilla'nın arkadaşlarıyla sosyalleştiği ve çimenlerin üstünde şaşkınlıkla yürüdüğü anlar da yer aldı.
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şempanze, esir, kafes, özgürlük
şempanze, esir, kafes, özgürlük

29 yıl kafeste tutulan şempanze ilk kez gökyüzünü gördü

11:52 28.06.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko / Şempanze
Şempanze - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko /
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ABD'de deney laboratuvarından sığınağa sürüklenen ve bir metrekareyi bile bulmayan kafeste 29 yıl tutulan şempanze, Florida'da gün ışığıyla tanıştı.
Vanilla adlı şempanze, 1997 yılında henüz 2 yaşındayken ABD New York'ta bulunan Primatlarda Deneysel Tıp ve Cerrahi Laboratuvarı'na kilitlendi.
Daha sonra California'ya götürüldü ve yanında bir grup şempanzeyle orman yangınları tarafından tehdit edilen bir sığınakta 22 yıl geçirdi.
Milliyet'in aktardığına göre, uzun süre boyunca bir metrekareyi bile bulmayan bir kafeste ya da zaman zaman garaj büyüklüğünde bir alanda tutulan Vanilla için California'daki sığınağın 2019'da iflas etmesiyle Vanilla için yeni yer arayışları başladı ve Florida'da 150 dönümlük yeni bir yuva hazırlandı.
'Şempanzeleri Kurtar' adlı organizasyonda görev alan Dr. Andrew Halloran, Vanilla'nın Florida'ya taşındıktan sonra ilk kez gökyüzüyle karşılaştığı bir video paylaştı.
Alfa erkek Dwight tarafından kucaklanarak karşılanan şempanze Vanilla''nın gökyüzüne büyülenmiş gibi baktığı görüldü.
1 dakika 2 saniyelik videoda ayrıca Vanilla'nın arkadaşlarıyla sosyalleştiği ve çimenlerin üstünde şaşkınlıkla yürüdüğü anlar da yer aldı.
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