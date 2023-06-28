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https://sputniknews.com.tr/20230628/gurbetciler-bayram-icin-turkiyeye-geldi-turk-tatilciler-yunan-adalarina-akin-etti-1072962733.html
Gurbetçiler bayram için Türkiye'ye geldi, Türk tatilciler Yunan adalarına akın etti
Gurbetçiler bayram için Türkiye'ye geldi, Türk tatilciler Yunan adalarına akın etti
Yaz tatilini ve Kurban Bayramı’nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken, Balıkesir'in Ayvalık... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T16:37+0300
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türkiye
ayvalık
midilli
gurbetçi
kurban bayramı
yunanistan
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Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye gelişleri sürüyor.Öte yandan İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelenler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz hudut kapısı önünde kuyruklar oluşturdu. Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ek seferler koydu.Sınır kapılarından giriş yaparken Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.‘Toprağımıza ayak bastığımızda yorgunluğumuzu unutuyoruz’Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan gurbetçi Murat Yıldız, Türkiye’ye girişte bayrağı gördüklerinde yolarda çektikleri bütün zorlukları unuttuklarını kaydetti:‘Ayvalık-Midilli arası ek seferler düzenlemek zorunda kaldık’Ayvalık-Midilli arasında seferler düzenleyen turizm acenteler ise 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde tatilcilerin uzun kuyruklar oluşturduğunu belirtti.Ek seferler düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten deniz ulaşımı firması sahibi Eşref Jale, "Pandemi döneminin ardından insanlar yurt dışına daha fazla gitmeye başladı. Bundan önce 19 Mayıs tatilinde de böylesi bir yoğunluk oluşmuştu. Biz bu bayramda bu kadar büyük bir yoğunluk beklemiyorduk. Bayram öncesinde rezervasyonlarımızda yüzde 70’lik bir doluluk oranı vardı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Midilli-Ayvalık arasındaki seferlere olan talep, bayram arifesinde yüzde 90 seviyelerini aştı” dedi.‘Ayvalık’a kadar gelip buraya kadar gelip Midilli Adası’na gitmemek olmazdı’Bursa’dan Ayvalık’a gelen tatilcilerden Olgun Göktaş ise Yunanistan ile benzerlik ve farklılıları görebilmek için Kurban Bayramı tatilini Midilli’de geçirmeyi tercih ettiğini söyleyerek, “Ayvalık’a kadar gelip, buraya çok yakın olan Midilli Adası’na gitmemek olmazdı” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230628/cesmenin-nufusu-1-milyonu-asti-plajlar-doldu-tasti-1072960682.html
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ayvalık, midilli, gurbetçi, kurban bayramı, yunanistan
ayvalık, midilli, gurbetçi, kurban bayramı, yunanistan

Gurbetçiler bayram için Türkiye'ye geldi, Türk tatilciler Yunan adalarına akın etti

16:37 28.06.2023 (güncellendi: 16:53 28.06.2023)
© İHABalıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz hudut kapısı önü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz hudut kapısı önü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© İHA
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Yaz tatilini ve Kurban Bayramı’nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçiler, Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yaparken, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz hudut kapısı önünde ise Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında geçirmek isteyenler yoğunluğa neden oldu.
Yıllık izinlerini ve Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçilerin Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye gelişleri sürüyor.
Öte yandan İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara, Muğla, Balıkesir, Manisa ve Kocaeli gibi kentlerden gelenler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz hudut kapısı önünde kuyruklar oluşturdu. Ayvalık-Midilli arasında feribot seferleri düzenleyen turizm acenteleri, yoğunluk nedeniyle ek seferler koydu.
Sınır kapılarından giriş yaparken Türk bayrağını görünce duygu dolu anlar yaşadıklarını anlatan gurbetçiler, Türkiye'nin hasretiyle yaşadıklarını söyledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye girişlerin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

‘Toprağımıza ayak bastığımızda yorgunluğumuzu unutuyoruz’

© İHA Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı
 Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı
© İHA
Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı’ndan ülkeye giriş yapan gurbetçi Murat Yıldız, Türkiye’ye girişte bayrağı gördüklerinde yolarda çektikleri bütün zorlukları unuttuklarını kaydetti:
"İki gündür arabamız bozuldu ama ülkeye, toprağımıza ayak bastığımızda yorgunluğumuzu unutuyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Burada ailemizle birlikte bayramı geçireceğiz. Bütün Müslüman âleminin Kurban Bayramı kutlu olsun."

‘Ayvalık-Midilli arası ek seferler düzenlemek zorunda kaldık’

Ayvalık-Midilli arasında seferler düzenleyen turizm acenteler ise 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Ayvalık Deniz Hudut Kapısı önünde tatilcilerin uzun kuyruklar oluşturduğunu belirtti.
Ek seferler düzenlemek zorunda kaldıklarını belirten deniz ulaşımı firması sahibi Eşref Jale, "Pandemi döneminin ardından insanlar yurt dışına daha fazla gitmeye başladı. Bundan önce 19 Mayıs tatilinde de böylesi bir yoğunluk oluşmuştu. Biz bu bayramda bu kadar büyük bir yoğunluk beklemiyorduk. Bayram öncesinde rezervasyonlarımızda yüzde 70’lik bir doluluk oranı vardı. Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte Midilli-Ayvalık arasındaki seferlere olan talep, bayram arifesinde yüzde 90 seviyelerini aştı” dedi.

‘Ayvalık’a kadar gelip buraya kadar gelip Midilli Adası’na gitmemek olmazdı’

Bursa’dan Ayvalık’a gelen tatilcilerden Olgun Göktaş ise Yunanistan ile benzerlik ve farklılıları görebilmek için Kurban Bayramı tatilini Midilli’de geçirmeyi tercih ettiğini söyleyerek, “Ayvalık’a kadar gelip, buraya çok yakın olan Midilli Adası’na gitmemek olmazdı” diye konuştu.
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