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Çeşme’nin nüfusu 1 milyonu aştı, plajlar doldu taştı
Çeşme’nin nüfusu 1 milyonu aştı, plajlar doldu taştı
İzmir’in Çeşme ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde de tatilci akını yaşanıyor. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede rüzgarlı havaya rağmen vatandaşlar denize... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T16:00+0300
2023-06-28T16:00+0300
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İzmir’in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme’de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Arife gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu. Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan Çeşme’nin nüfusu bayramın birinci gününden 1 milyonu geçti. Çeşme’nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı'nda da yaşanan nüfus yoğunluğu göze çarptı. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Rüzgarın da zaman zaman şiddetini artırdığı plajda bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi.'Tatilimiz çok güzel geçiyor'Almanya’dan gelen Elmas Demirhan, Çeşme’yi çok sevdiğini belirterek, “Tatilimiz çok güzel geçiyor. Almanya’dan arabayla geldik. Bayram tatiline denk geldik. Çok yoğun ve plajlar çok dolu fakat ortam çok güzel. Burayı çok seviyoruz, her sene gelmeye çalışıyoruz. Denize dün girdik ve burada otel tuttuk. Buradaki ikinci günümüz” dedi.Elmas Demirhan’ın oğlu Poyraz Tan Demirhan ise, “Tatil çok güzel geçiyor. Çeşme’ye dördüncü kez geliyorum. Denizi de çok güzel buranın” diye konuştu.'Bayramınız kutlu olsun'Bayram tatili için Çeşme'ye geldiğini söyleyen Natalia Lomize, “Tatil çok güzel gidiyor. Ben buraya ikinci kez geldim. Burayı çok seviyorum. Geçen yıl burada 3 ay geçirdim. Bu yıl ise dördüncü günüm burada. Türkiye’yi çok seviyorum. Ben İzmir’de 12 sene yaşadım. Çok kalabalık burası, sizin bayramınız kutlu olsun” şeklinde konuştu.'Her yer canlı'Tatil için arkadaşlarıyla Çeşme’ye geldiğini söyleyen Emir Tınaz, “Her yer canlı insanları eğlenirken görmek güzel oluyor. Birkaç gün daha burada kalmayı düşünüyorum. Belki de plajda sabahlayabilirim” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230628/bozcaada-akvaryum-koyunda-150-tl-giris-ucretine-tepki-belediye-isletmeyi-muhurledi-1072953849.html
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Çeşme’nin nüfusu 1 milyonu aştı, plajlar doldu taştı

16:00 28.06.2023
© İHA / ALİ GÖZETEN - HASAN İNCEÇeşme’nin nüfusu 1 milyonu aştı, plajlar doldu taştı
Çeşme’nin nüfusu 1 milyonu aştı, plajlar doldu taştı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© İHA / ALİ GÖZETEN - HASAN İNCE
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İzmir’in Çeşme ilçesinde Kurban Bayramı'nın birinci gününde de tatilci akını yaşanıyor. Nüfusu 1 milyonu aşan ilçede rüzgarlı havaya rağmen vatandaşlar denize girmeye devam etti. İlçenin en ünlü plajlarından Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.
İzmir’in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme’de bayram yoğunluğu yaşanıyor. Arife gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan tatilciler, bölgedeki otelleri yüzde 90 oranında doldurdu. Yerleşik nüfusu yaklaşık 50 bin olan Çeşme’nin nüfusu bayramın birinci gününden 1 milyonu geçti. Çeşme’nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı'nda da yaşanan nüfus yoğunluğu göze çarptı. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalları hıncahınç doldurdu. Rüzgarın da zaman zaman şiddetini artırdığı plajda bazı vatandaşlar yüzerek vakit geçirirken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

'Tatilimiz çok güzel geçiyor'

Almanya’dan gelen Elmas Demirhan, Çeşme’yi çok sevdiğini belirterek, “Tatilimiz çok güzel geçiyor. Almanya’dan arabayla geldik. Bayram tatiline denk geldik. Çok yoğun ve plajlar çok dolu fakat ortam çok güzel. Burayı çok seviyoruz, her sene gelmeye çalışıyoruz. Denize dün girdik ve burada otel tuttuk. Buradaki ikinci günümüz” dedi.
Elmas Demirhan’ın oğlu Poyraz Tan Demirhan ise, “Tatil çok güzel geçiyor. Çeşme’ye dördüncü kez geliyorum. Denizi de çok güzel buranın” diye konuştu.

'Bayramınız kutlu olsun'

Bayram tatili için Çeşme'ye geldiğini söyleyen Natalia Lomize, “Tatil çok güzel gidiyor. Ben buraya ikinci kez geldim. Burayı çok seviyorum. Geçen yıl burada 3 ay geçirdim. Bu yıl ise dördüncü günüm burada. Türkiye’yi çok seviyorum. Ben İzmir’de 12 sene yaşadım. Çok kalabalık burası, sizin bayramınız kutlu olsun” şeklinde konuştu.
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'Her yer canlı'

Tatil için arkadaşlarıyla Çeşme’ye geldiğini söyleyen Emir Tınaz, “Her yer canlı insanları eğlenirken görmek güzel oluyor. Birkaç gün daha burada kalmayı düşünüyorum. Belki de plajda sabahlayabilirim” ifadelerini kullandı.
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