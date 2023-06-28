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Bozcaada Akvaryum Koyu'nda 150 TL giriş ücretine tepki: Belediye işletmeyi mühürledi
Bozcaada Akvaryum Koyu'nda 150 TL giriş ücretine tepki: Belediye işletmeyi mühürledi
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de arsa... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
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bozcaada, akvaryum, koy, fotoğraf, giriş ücretli, фото
bozcaada, akvaryum, koy, fotoğraf, giriş ücretli, фото

Bozcaada Akvaryum Koyu'nda 150 TL giriş ücretine tepki: Belediye işletmeyi mühürledi

13:17 28.06.2023
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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi’ndeki turizm cenneti Bozcaada ilçesinde dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de arsa sahibi tarafından bariyer konarak tatilcilerden 150 TL ücret alınması krizi yaşandı. Bozcaada Belediye Başkanı Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirtti.
© İHABozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatıldı. Akvaryum Koyu’na ulaşımın sağlandığı tek yolda 2018 yılında ikinci kez kapı krizi yaşandı. Aradan geçen 5 yıl içinde Akvaryum Koyu’nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de giriş ücreti krizi yaşandı.
Akvaryum Koyu’nda kapı krizinden sonra giriş ücreti krizi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Bozcaada'da 2015 yılında, dünyaca ünlü Akvaryum Koyu’na giden tek yol, koyun gerisindeki arazinin sahibi tarafından demir kapı konularak kapatıldı. Akvaryum Koyu’na ulaşımın sağlandığı tek yolda 2018 yılında ikinci kez kapı krizi yaşandı. Aradan geçen 5 yıl içinde Akvaryum Koyu’nda 2 kez yaşanan kapı krizinin ardından bu kez de giriş ücreti krizi yaşandı.
© İHAKuzey Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen tatilciler, Akvaryum Koyu’nda denize girmek istedi. Koyun girişine gelen tatilciler, koya girişteki yol üzerinde bariyer görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
Akvaryum Koyu’nda kapı krizinden sonra giriş ücreti krizi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Kuzey Ege’nin turizm cenneti Bozcaada ilçesine 9 günlük Kurban Bayramı tatili için gelen tatilciler, Akvaryum Koyu’nda denize girmek istedi. Koyun girişine gelen tatilciler, koya girişteki yol üzerinde bariyer görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
© İHAArazi sahibi Naci Erdoğan tarafından koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması tepki çekti.
Akvaryum Koyu’nda kapı krizinden sonra giriş ücreti krizi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Arazi sahibi Naci Erdoğan tarafından koya girmek isteyen tatilcilerden 150 TL ücret alınması tepki çekti.
© İHATatilciler durumu, Kaymakamlık ve Belediye’ye bildirdi. Koya girişte alınan 150 TL ücret alımı belediye tarafından faaliyetin izinsiz olduğu nedeniyle durduruldu.
Akvaryum Koyu’nda kapı krizinden sonra giriş ücreti krizi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Tatilciler durumu, Kaymakamlık ve Belediye’ye bildirdi. Koya girişte alınan 150 TL ücret alımı belediye tarafından faaliyetin izinsiz olduğu nedeniyle durduruldu.
© İHABozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirterek, “25 Haziran Pazar günü vatandaşlardan gelen şikayet üzerine 478 parselde bulunan Akvaryum Koyu'na inen yol üzerinde herhangi bir geçerli iş yeri açma ya da çalıştırma fırsatı olmaksızın giriş ücreti altında fiş kesip ücret almak kaydıyla ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve buna istinaden de belediye tarafından yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz hükmü doğrultusunda buradaki ticari faaliyet sonlandırılmış ve işletme yönünden mühürleme işlemi uygulanmıştır. Bunun devamı halinde de hukuki ve idari takibin yapılacağı malikine iletilmiştir. Ayrıyeten de bu yapılan işlemde yine aynı gün 25 Haziran Pazar günü Bozcaada Kaymakamlığı’na ve kişinin kendisine bir yazı yazarak durumu bildirdik” dedi.
Akvaryum Koyu’nda kapı krizinden sonra giriş ücreti krizi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirterek, “25 Haziran Pazar günü vatandaşlardan gelen şikayet üzerine 478 parselde bulunan Akvaryum Koyu'na inen yol üzerinde herhangi bir geçerli iş yeri açma ya da çalıştırma fırsatı olmaksızın giriş ücreti altında fiş kesip ücret almak kaydıyla ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve buna istinaden de belediye tarafından yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz hükmü doğrultusunda buradaki ticari faaliyet sonlandırılmış ve işletme yönünden mühürleme işlemi uygulanmıştır. Bunun devamı halinde de hukuki ve idari takibin yapılacağı malikine iletilmiştir. Ayrıyeten de bu yapılan işlemde yine aynı gün 25 Haziran Pazar günü Bozcaada Kaymakamlığı’na ve kişinin kendisine bir yazı yazarak durumu bildirdik” dedi.
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