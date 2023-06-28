Bozcaada Akvaryum Koyu'nda 150 TL giriş ücretine tepki: Belediye işletmeyi mühürledi

© İHA Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz, faaliyetin izinsiz olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu belirterek, “25 Haziran Pazar günü vatandaşlardan gelen şikayet üzerine 478 parselde bulunan Akvaryum Koyu'na inen yol üzerinde herhangi bir geçerli iş yeri açma ya da çalıştırma fırsatı olmaksızın giriş ücreti altında fiş kesip ücret almak kaydıyla ticari faaliyette bulunduğu tespit edilmiş ve buna istinaden de belediye tarafından yetkili idarelerden usulüne uygun olarak iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı alınmadan iş yeri açılamaz ve çalıştırılamaz hükmü doğrultusunda buradaki ticari faaliyet sonlandırılmış ve işletme yönünden mühürleme işlemi uygulanmıştır. Bunun devamı halinde de hukuki ve idari takibin yapılacağı malikine iletilmiştir. Ayrıyeten de bu yapılan işlemde yine aynı gün 25 Haziran Pazar günü Bozcaada Kaymakamlığı’na ve kişinin kendisine bir yazı yazarak durumu bildirdik” dedi.