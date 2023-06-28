https://sputniknews.com.tr/20230628/dna-testiyle-100-milyon-liralik-servete-ortak-oldu-1072941665.html

DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu

DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu

Evlatlık Armağan Şahin, 19 yaşında gerçek babasının İsmail Hakkı Dinçer olduğunu öğrendi. Açtığı babalık davası tam 39 yıl sürdü. Dinçer’in mezarı açılarak DNA... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T07:46+0300

2023-06-28T07:46+0300

2023-06-28T07:47+0300

yaşam

dava

baba

dna

dna testi

biyolojik aile

servet

miras

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0c/09/1064388046_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_77d92eff5b2a894ef20d709dcf1ab270.jpg

Arazi zengini olan ve yaklaşık 100 milyon lira serveti bulunan İsmail Hakkı Dinçer'in kızı olduğu ispatlanan Armağan Şahin'in açtığı babalık davası, zamanaşımı gerekçesiyle reddedilse de Adalet Bakanlığı eliyle yenilenen dosya, Resmi Gazete'de yayınlandı.Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, bu dava ile 43 yıl önce vefat eden Dinçer'in mezarı açılarak yapılan DNA testinde, yüzde 99.9 Armağan Şahin'in babası olduğu belirlendi. 39 yıldır sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazanan ve Hakkı Dinçer'in nüfusuna geçirilen Şahin, 100 milyon TL'lik servete de ortak oldu.'Türkiye'nin en uzun süren davalarından biri'Şahin'in avukatı Varol Turbay, "39 yıldır süren babalık davası sonuçlandı. Ülkenin en uzun süren davalarından biri oldu. Mirabeau'nun güzel bir sözü var. Adalet topaldır, ağır ağır yürür, fakat gideceği yere er geç varır. Bu davada da bunu görmüş olduk. Uzun süren bir dava oldu ama er ya da geç haklılığımızı ispatlamış olduk" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230628/barbienin-ruya-evi-kiraya-veriliyor-iki-gece-ucretsiz-olacak-1072941560.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dava, baba, dna, dna testi, biyolojik aile, servet, miras, resmi gazete