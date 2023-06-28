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https://sputniknews.com.tr/20230628/diyanet-isleri-baskani-erbas-isvecte-kuran-i-kerime-yonelik-eyleme-onay-verilmesini-lanetledi-1072972820.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230628/isvecte-kuran-i-kerimi-hedef-alan-saldirgan-hakkinda-nefret-soylemi-sorusturmasi-acildi-1072969940.html
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diyanet işleri başkanlığı, isveç, kuran, kuran-ı kerim

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi

23:15 28.06.2023
© AADiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Mübarek Kurban Bayramı'nda İsveç'te yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan aşağılık eyleme onay verilmesini şiddetle lanetliyorum. İsveç ve Batılı ülkeleri Müslümanlara, toplumsal barışa ve insanlığa düşman olan bu hastalıklı zihniyeti koruma altına almaktan vazgeçmeye davet ediyor, olayların faillerine yönelik somut yaptırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz."
İsveç Bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
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