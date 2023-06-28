https://sputniknews.com.tr/20230628/diyanet-isleri-baskani-erbas-isvecte-kuran-i-kerime-yonelik-eyleme-onay-verilmesini-lanetledi-1072972820.html
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T23:15+0300
2023-06-28T23:15+0300
2023-06-28T23:15+0300
türkiye
diyanet işleri başkanlığı
isveç
kuran
kuran-ı kerim
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Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230628/isvecte-kuran-i-kerimi-hedef-alan-saldirgan-hakkinda-nefret-soylemi-sorusturmasi-acildi-1072969940.html
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diyanet işleri başkanlığı, isveç, kuran, kuran-ı kerim
diyanet işleri başkanlığı, isveç, kuran, kuran-ı kerim
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik eyleme onay verilmesini lanetledi.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Mübarek Kurban Bayramı'nda İsveç'te yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan aşağılık eyleme onay verilmesini şiddetle lanetliyorum. İsveç ve Batılı ülkeleri Müslümanlara, toplumsal barışa ve insanlığa düşman olan bu hastalıklı zihniyeti koruma altına almaktan vazgeçmeye davet ediyor, olayların faillerine yönelik somut yaptırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz."