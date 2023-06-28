Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Suudi Arabistan dünya futbolunu nasıl etkileyecek?
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
23:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:29
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:04
30 dk
HABERLER
Deprem bölgesi Hatay'dan canlı bağlantı
13:00
15 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:15
43 dk
HABERLER
Deprem bölgesinde bayram nasıl geçiyor?
14:00
13 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekliyor?
14:40
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:30
1 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:00
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-isvecte-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-gosterdi-1072968022.html
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, "NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, İslam karşıtı ve yabancı... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T19:31+0300
2023-06-28T20:00+0300
dünya
fahrettin altun
kuran
kuran
kuran-ı kerim
müslüm
ingilizce
isveç
stockholm
numan kurtulmuş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065947441_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_ef88d6d0b4d2be04541b2a09897e2378.jpg
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına gelen tepkiler sürüyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'in eyleme tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından İngilizce olarak açıklama yapan Altun, Müslümanların en mübarek günlerinden birinde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı iğrenç ve alçak bir eylem yapıldığını belirtti.'NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez'Altun, açıklamasında şunları kaydetti:Medeni bir toplumun en temel gereksinimi olan terörle mücadelenin, ciddi ittifakların temel ön şartı olduğuna dikkati çeken Altun, "Bu husustaki umutlarımız azalsa da Avrupalı yetkililerin İslam karşıtlığı tehdidi konusunda aklıselimle hareket etmelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsveç, müptezel saldırının önünü açmıştır Bir tepki de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.Kurtulmuş, Adıyaman temasları sırasında, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.'İsveç'te bir süredir Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanlığın kutsallarına karşı yapılan hakaretlerin aleni bir şekilde, polis gözetiminde ve korumasında gerçekleştirildiğini' belirten Kurtulmuş, "2 milyara yakın Müslümanın en önemli günlerinden birisi olan Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bayram namazının çıkışında Müslümanları rencide edecek şekilde Kuranı Kerim'in yakılması, şiddetle ve esefle kınadığımız bir durumdur; yani bu kabul edilebilir değildir. 2 milyar Müslümanın kutsallarına karşı bu saldırı gerçekleştiriliyor. Hani insanlık, hani demokrasi, hani inançlara saygı…" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:Cevdet Yılmaz: Kaybedecek olanlar provokasyonlara seyirci kalanlardırCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetleyerek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Yılmaz, şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230628/disisleri-bakani-fidan-kuran-i-kerime-yonelik-isvecte-yapilan-eylemi-lanetliyorum-1072963044.html
isveç
stockholm
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/01/13/1065947441_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ab7e9de417cddbab24a7c61e5012eafd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin altun, kuran, kuran, kuran-ı kerim, müslüm, ingilizce, isveç, stockholm, numan kurtulmuş
fahrettin altun, kuran, kuran, kuran-ı kerim, müslüm, ingilizce, isveç, stockholm, numan kurtulmuş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

19:31 28.06.2023 (güncellendi: 20:00 28.06.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, "NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, İslam karşıtı ve yabancı düşmanı teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez ve izin veremez. Bu eylem, bu mübarek günde dinimizi hedef alan bir başka provokatif terör eylemidir" dedi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına gelen tepkiler sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'in eyleme tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından İngilizce olarak açıklama yapan Altun, Müslümanların en mübarek günlerinden birinde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı iğrenç ve alçak bir eylem yapıldığını belirtti.

'NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez'

Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
"Avrupalı otoriteler nezdinde, özellikle İsveç'te, İslam karşıtlığına izin verilmesinden bıktık usandık. NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, İslam karşıtı ve yabancı düşmanı teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez ve izin veremez. Bu eylem, bu mübarek günde dinimizi hedef alan bir başka provokatif terör eylemidir. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da belirttiği üzere bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır. İsveç makamları süratle harekete geçmeli ve terörün her türlü tezahürüne karşı net bir tavır sergilemelidir. İfade ve konuşma özgürlüğü bahanesinin arkasına saklanamazlar."
Medeni bir toplumun en temel gereksinimi olan terörle mücadelenin, ciddi ittifakların temel ön şartı olduğuna dikkati çeken Altun, "Bu husustaki umutlarımız azalsa da Avrupalı yetkililerin İslam karşıtlığı tehdidi konusunda aklıselimle hareket etmelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsveç, müptezel saldırının önünü açmıştır

Bir tepki de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.
Kurtulmuş, Adıyaman temasları sırasında, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
'İsveç'te bir süredir Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanlığın kutsallarına karşı yapılan hakaretlerin aleni bir şekilde, polis gözetiminde ve korumasında gerçekleştirildiğini' belirten Kurtulmuş, "2 milyara yakın Müslümanın en önemli günlerinden birisi olan Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bayram namazının çıkışında Müslümanları rencide edecek şekilde Kuranı Kerim'in yakılması, şiddetle ve esefle kınadığımız bir durumdur; yani bu kabul edilebilir değildir. 2 milyar Müslümanın kutsallarına karşı bu saldırı gerçekleştiriliyor. Hani insanlık, hani demokrasi, hani inançlara saygı…" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Ağızlarını açtıklarında inançlara saygıdan bahsedenler, farklı fikirlerin barış içinde yaşamasından bahsedenler, Avrupa’nın demokratik değerlerinden söz edenler nasıl oluyor da 2 milyar insanın kutsal değerlerine saldırıyı meşru görüyor? Bunun izah yoktur. Ayrıca daha önce polis bu kişinin saldırısını önlemek için mahkemeye başvurmuş ancak yüksek mahkeme bunun 'düşünce özgürlüğünün bir parçası' olduğunu savunarak, bu gösterinin polis kuvveti ile önlenemeyeceğine dair bir karar vermiş. Hem polisin gözetimi temin edilmiş hem de yüksek yargının kararıyla da bu menfur, çirkin, insanlık dışı, müptezel saldırının önü açılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.
Bu kararı verenler, bu uygulamaya göz yumanlar böylesine İslam karşıtı, Müslümanlık karşıtı, insanlık düşmanı faşist mihraklara bir şekilde zemin hazırlayanlar aslında insanlık suçunun ortağıdırlar. Asla tasvip etmek mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve 85 milyon milletimiz olarak, 2 milyara yakın Müslüman milletlerin sözcüsü olarak, bu durumu şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Bununla ilgili olarak da Avrupa'daki insan hakları ve inanç özgürlükleri konusundaki bütün sivil çevreleri ses yükseltmeye davet ediyoruz. Asla kabul edilemez, insanlık dışı, Müslümanları kategorik olarak düşmanlaştırmaya çalışan çirkin, menfur bir saldırıdır, yapanın yanına kar kalmamalıdır."

Cevdet Yılmaz: Kaybedecek olanlar provokasyonlara seyirci kalanlardır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetleyerek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"İsveç'te bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır. Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır."
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetliyorum
16:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала