https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskanligi-iletisim-baskani-altun-isvecte-kuran-i-kerim-yakilmasina-tepki-gosterdi-1072968022.html

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, "NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, İslam karşıtı ve yabancı... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T19:31+0300

2023-06-28T19:31+0300

2023-06-28T20:00+0300

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İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına gelen tepkiler sürüyor.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'in eyleme tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından İngilizce olarak açıklama yapan Altun, Müslümanların en mübarek günlerinden birinde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı iğrenç ve alçak bir eylem yapıldığını belirtti.'NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez'Altun, açıklamasında şunları kaydetti:Medeni bir toplumun en temel gereksinimi olan terörle mücadelenin, ciddi ittifakların temel ön şartı olduğuna dikkati çeken Altun, "Bu husustaki umutlarımız azalsa da Avrupalı yetkililerin İslam karşıtlığı tehdidi konusunda aklıselimle hareket etmelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsveç, müptezel saldırının önünü açmıştır Bir tepki de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.Kurtulmuş, Adıyaman temasları sırasında, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.'İsveç'te bir süredir Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanlığın kutsallarına karşı yapılan hakaretlerin aleni bir şekilde, polis gözetiminde ve korumasında gerçekleştirildiğini' belirten Kurtulmuş, "2 milyara yakın Müslümanın en önemli günlerinden birisi olan Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bayram namazının çıkışında Müslümanları rencide edecek şekilde Kuranı Kerim'in yakılması, şiddetle ve esefle kınadığımız bir durumdur; yani bu kabul edilebilir değildir. 2 milyar Müslümanın kutsallarına karşı bu saldırı gerçekleştiriliyor. Hani insanlık, hani demokrasi, hani inançlara saygı…" ifadelerini kullandı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:Cevdet Yılmaz: Kaybedecek olanlar provokasyonlara seyirci kalanlardırCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetleyerek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Yılmaz, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20230628/disisleri-bakani-fidan-kuran-i-kerime-yonelik-isvecte-yapilan-eylemi-lanetliyorum-1072963044.html

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