Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi
19:31 28.06.2023 (güncellendi: 20:00 28.06.2023)
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
© AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki göstererek, "NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, İslam karşıtı ve yabancı düşmanı teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez ve izin veremez. Bu eylem, bu mübarek günde dinimizi hedef alan bir başka provokatif terör eylemidir" dedi.
İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına gelen tepkiler sürüyor.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'in eyleme tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından İngilizce olarak açıklama yapan Altun, Müslümanların en mübarek günlerinden birinde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı iğrenç ve alçak bir eylem yapıldığını belirtti.
There has occurred yet another disgusting and despicable act of Quran burning in Sweden on our most holy day.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) June 28, 2023
We are sick and tired of enabling of Islamophobia and continued instances of hatred for our religion on the part of European authorities especially in Sweden.
Those who…
'NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez'
Altun, açıklamasında şunları kaydetti:
"Avrupalı otoriteler nezdinde, özellikle İsveç'te, İslam karşıtlığına izin verilmesinden bıktık usandık. NATO'da müttefikimiz olmak isteyenler, İslam karşıtı ve yabancı düşmanı teröristlerin yıkıcı davranışlarına müsamaha gösteremez ve izin veremez. Bu eylem, bu mübarek günde dinimizi hedef alan bir başka provokatif terör eylemidir. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın da belirttiği üzere bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır. İsveç makamları süratle harekete geçmeli ve terörün her türlü tezahürüne karşı net bir tavır sergilemelidir. İfade ve konuşma özgürlüğü bahanesinin arkasına saklanamazlar."
Medeni bir toplumun en temel gereksinimi olan terörle mücadelenin, ciddi ittifakların temel ön şartı olduğuna dikkati çeken Altun, "Bu husustaki umutlarımız azalsa da Avrupalı yetkililerin İslam karşıtlığı tehdidi konusunda aklıselimle hareket etmelerini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsveç, müptezel saldırının önünü açmıştır
Bir tepki de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.
Kurtulmuş, Adıyaman temasları sırasında, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
'İsveç'te bir süredir Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanlığın kutsallarına karşı yapılan hakaretlerin aleni bir şekilde, polis gözetiminde ve korumasında gerçekleştirildiğini' belirten Kurtulmuş, "2 milyara yakın Müslümanın en önemli günlerinden birisi olan Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bayram namazının çıkışında Müslümanları rencide edecek şekilde Kuranı Kerim'in yakılması, şiddetle ve esefle kınadığımız bir durumdur; yani bu kabul edilebilir değildir. 2 milyar Müslümanın kutsallarına karşı bu saldırı gerçekleştiriliyor. Hani insanlık, hani demokrasi, hani inançlara saygı…" ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Ağızlarını açtıklarında inançlara saygıdan bahsedenler, farklı fikirlerin barış içinde yaşamasından bahsedenler, Avrupa’nın demokratik değerlerinden söz edenler nasıl oluyor da 2 milyar insanın kutsal değerlerine saldırıyı meşru görüyor? Bunun izah yoktur. Ayrıca daha önce polis bu kişinin saldırısını önlemek için mahkemeye başvurmuş ancak yüksek mahkeme bunun 'düşünce özgürlüğünün bir parçası' olduğunu savunarak, bu gösterinin polis kuvveti ile önlenemeyeceğine dair bir karar vermiş. Hem polisin gözetimi temin edilmiş hem de yüksek yargının kararıyla da bu menfur, çirkin, insanlık dışı, müptezel saldırının önü açılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.
Bu kararı verenler, bu uygulamaya göz yumanlar böylesine İslam karşıtı, Müslümanlık karşıtı, insanlık düşmanı faşist mihraklara bir şekilde zemin hazırlayanlar aslında insanlık suçunun ortağıdırlar. Asla tasvip etmek mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve 85 milyon milletimiz olarak, 2 milyara yakın Müslüman milletlerin sözcüsü olarak, bu durumu şiddetle kınadığımızı ifade ediyoruz. Bununla ilgili olarak da Avrupa'daki insan hakları ve inanç özgürlükleri konusundaki bütün sivil çevreleri ses yükseltmeye davet ediyoruz. Asla kabul edilemez, insanlık dışı, Müslümanları kategorik olarak düşmanlaştırmaya çalışan çirkin, menfur bir saldırıdır, yapanın yanına kar kalmamalıdır."
Cevdet Yılmaz: Kaybedecek olanlar provokasyonlara seyirci kalanlardır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kur'an-ı Kerim yakılmasını lanetleyerek, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Yılmaz, şunları kaydetti:
"İsveç'te bayramın ilk günü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum. Nefret suçlarını ifade özgürlüğü kisvesi altında savunmak, bu suçlara muhatap olanların hakkını çiğnemek ve gerçek anlamda ifade özgürlüğüne de darbe vurmaktır. Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır."
Kutsal Kitabımız bu alçak eylemlerden dolayı değerinden en küçük bir şey kaybetmez. Kaybedecek olanlar bu provokasyonları yapanlar ve bunlara seyirci kalanlardır.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) June 28, 2023