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Dışişleri Bakanı Fidan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetliyorum
Dışişleri Bakanı Fidan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetliyorum
Dışişleri Bakanı Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T16:51+0300
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hakan fidan
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi.Fidan, Twitter hesabından, İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımda, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/hakan-fidan-mevkidasi-blinkenle-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1072822504.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, isveç
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, isveç

Dışişleri Bakanı Fidan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetliyorum

16:51 28.06.2023
© AA / Murat GökHakan Fidan
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi.
Fidan, Twitter hesabından, İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır." ifadesi kullanıldı.
Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2023
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24 Haziran , 19:17
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