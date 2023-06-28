https://sputniknews.com.tr/20230628/disisleri-bakani-fidan-kuran-i-kerime-yonelik-isvecte-yapilan-eylemi-lanetliyorum-1072963044.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetliyorum
Dışişleri Bakanı Fidan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetliyorum
Dışişleri Bakanı Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T16:51+0300
2023-06-28T16:51+0300
2023-06-28T16:51+0300
türkiye
hakan fidan
dışişleri bakanlığı
isveç
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi.Fidan, Twitter hesabından, İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımda, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230624/hakan-fidan-mevkidasi-blinkenle-telefon-gorusmesi-gerceklestirdi-1072822504.html
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, isveç
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, isveç
Dışişleri Bakanı Fidan: Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetliyorum
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Dışişleri Bakanı Fidan, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan eylemi lanetledi.
Fidan, Twitter hesabından, İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim'i yakma eylemine ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, "Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Kutsal Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum! İslam karşıtı bu eylemlere, ifade özgürlüğü bahanesiyle izin verilmesi kabul edilemez. Bu tarz menfur eylemlere göz yummak suça ortak olmaktır." ifadesi kullanıldı.