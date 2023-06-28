https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-gorustu-1072958447.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T15:19+0300

2023-06-28T15:19+0300

2023-06-28T15:21+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

olaf scholz

isveç

görüşme

ypg

ypg/pkk

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, 'terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu' belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogan-pasinyan-ile-gorustu-1072957809.html

türkiye

isveç

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recep tayyip erdoğan, olaf scholz, isveç, görüşme, ypg, ypg/pkk