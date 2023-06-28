https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogan-almanya-basbakani-scholz-ile-gorustu-1072958447.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T15:19+0300
2023-06-28T15:19+0300
2023-06-28T15:21+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
olaf scholz
isveç
görüşme
ypg
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, 'terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu' belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogan-pasinyan-ile-gorustu-1072957809.html
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recep tayyip erdoğan, olaf scholz, isveç, görüşme, ypg, ypg/pkk
recep tayyip erdoğan, olaf scholz, isveç, görüşme, ypg, ypg/pkk
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü
15:19 28.06.2023 (güncellendi: 15:21 28.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.
Rusya'da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç'in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in, 'terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç'te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu' belirtti.