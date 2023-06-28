https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogan-pasinyan-ile-gorustu-1072957809.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesinde iki ülke arasında atılan güven artırıcı adımların önümüzdeki dönemde de sürmesi... 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T14:56+0300
2023-06-28T14:56+0300
2023-06-28T15:04+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
paşinyan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230627/iran-cumhurbaskani-reisi-ile-ermenistan-basbakani-pasinyan-ikili-ve-bolgesel-konulari-gorustu-1072900800.html
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recep tayyip erdoğan, türkiye, paşinyan
recep tayyip erdoğan, türkiye, paşinyan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile görüştü
14:56 28.06.2023 (güncellendi: 15:04 28.06.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesinde iki ülke arasında atılan güven artırıcı adımların önümüzdeki dönemde de sürmesi gerektiğini ifade etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görüşmede Türk halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.
İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve önümüzdeki dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.