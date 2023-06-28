https://sputniknews.com.tr/20230628/acemi-kasaplar-hastanelik-oldu-1072943189.html

Acemi kasaplar hastanelik oldu

Acemi kasaplar hastanelik oldu

Kırklareli'nde kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralananlar hastanelere başvurdu. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T09:36+0300

2023-06-28T09:36+0300

2023-06-28T09:36+0300

yaşam

kasap

kurbanlık

kurban bayramı

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Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vehbi Çetin, AA muhabirine, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını belirtti.Tedavisinin ardından yaşadığı Asilbeyli köyüne döneceğini ifade eden Çetin, kurban keseceklerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogandan-kurban-bayrami-mesaji-1072943048.html

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Sputnik Türkiye

kasap, kurbanlık, kurban bayramı