https://sputniknews.com.tr/20230628/acemi-kasaplar-hastanelik-oldu-1072943189.html
Acemi kasaplar hastanelik oldu
Acemi kasaplar hastanelik oldu
Kırklareli'nde kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralananlar hastanelere başvurdu. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T09:36+0300
2023-06-28T09:36+0300
2023-06-28T09:36+0300
yaşam
kasap
kurbanlık
kurban bayramı
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Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vehbi Çetin, AA muhabirine, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını belirtti.Tedavisinin ardından yaşadığı Asilbeyli köyüne döneceğini ifade eden Çetin, kurban keseceklerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230628/cumhurbaskani-erdogandan-kurban-bayrami-mesaji-1072943048.html
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kasap, kurbanlık, kurban bayramı
kasap, kurbanlık, kurban bayramı
Acemi kasaplar hastanelik oldu
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Kırklareli'nde kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralananlar hastanelere başvurdu.
Bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.
Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vehbi Çetin, AA muhabirine, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını belirtti.
Tedavisinin ardından yaşadığı Asilbeyli köyüne döneceğini ifade eden Çetin, kurban keseceklerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.