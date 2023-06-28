https://sputniknews.com.tr/20230628/abdden-isvecteki-kuran-i-kerim-yakilmasi-olayina-saygisiz-ve-incitici-yorumu-1072973783.html

ABD'den, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılması olayına "saygısız ve incitici" yorumu

ABD'den, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakılması olayına "saygısız ve incitici" yorumu

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika itarafından Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim... 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T23:57+0300

2023-06-28T23:57+0300

2023-06-28T23:57+0300

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Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’e, günlük basın toplantısında, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılması olayı soruldu."Dini metinlerin yakılmasının, saygısız ve incitici olduğunu ve yasal olabilecek bir şeyin kesinlikle uygun olmadığını sürekli söyledik." ifadesini kullanan Patel, olay hakkında daha fazla yorum için İsveç hükümeti ve yerel kolluk kuvvetlerini işaret etti.Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasıİsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.İsveç polisi yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ilk gününe eşzamanlı olarak Medborgarplatsen'de bulunan Stockholm Camisi önünde Kur'an-ı Kerim'in bir nüshasını yakmayı amaçlayan gösteriye izin verdiğini duyurmuştu.Provakatif eyleme, dünya genelinden büyük tepki yağmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230628/isvec-polisi-stokholmde-cami-onunde-kuran-yakma-eylemine-izin-verdik-1072948552.html

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