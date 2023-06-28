https://sputniknews.com.tr/20230628/abd-baskan-adayinin-uygurun-ne-oldugunu-bilmedigi-ortaya-cikti-weeble-mi-demistin-1072945426.html

ABD başkan adayının 'Uygur'un ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı: 'Weeble mı demiştin?'

ABD başkan adayının 'Uygur'un ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı: 'Weeble mı demiştin?'

ABD'de başkan adaylığı için yarışan Cumhuriyetçi Francis Suarez'in, 'Uygurların' ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-28T10:17+0300

2023-06-28T10:17+0300

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francis suarez

abd

uygur

uygur türkleri

sincan uygur özerk bölgesi

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Miami, Florida'nın eski belediye başkanı ve 2024 cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarışan Cumhuriyetçi politikacı Francis Suarez, muhafazakar gazeteci Hugh Hewitt'in programına katıldı. Hewitt'in kendisine yönelttiği 'Uygurlar hakkında konuşup konuşmayacağı' sorusu üzerine Suarez, "Uygur nedir?" yanıtını verdi. Hewitt ise, konuyu değiştirerek Suarez'e "Bu konuda daha akıllı olmalısınız" dedi. Birkaç dakika sonra konu yine gündeme geldiğinde Hewitt, Suarez'in "Bana bir ödev verdin, neydi, ona ne demiştin, Weeble mı?" sorusunu “Uygurlar... Uygurları gerçekten bilmeniz gerekiyor, başkan. Her gün bunun hakkında konuşmalısınız, tamam mı?" diyerek yanıtladı. 'Benim hatam'Suarez ise, 'hızlı öğrendiğini' söyleyerek konuyu araştıracağını söyledi.Suarez, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sunucunun telaffuzunu anlayamadığını söyledi ve "Çin'de Uygurların çektiklerini tabii ki çok iyi biliyorum. İnançları nedeniyle köleleştiriliyorlar" ifadelerini kullandı. Sunucunun telaffuzu nedeniyle "Uygurlar" dediğini anlamadığını savunan Suarez, "Benim hatam" açıklamasında bulundu.Çin'in kuzeybatısında yaşayan Türki bir halk olan Uygurlar, ABD ile Çin arasında uzun süreli bir tartışmanın konusu. ABD, Çin'in bölgede insan hakları ihlalleri uyguladığını iddia ederken, Pekin yönetimi iddiaları 'yalan ve dezenformasyon' diye tanımlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230615/abdde-miami-belediye-baskani-2024-baskanlik-secimlerine-adayligini-duyurmaya-hazirlaniyor-1072466388.html

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francis suarez, abd, uygur, uygur türkleri, sincan uygur özerk bölgesi