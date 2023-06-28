ABD başkan adayının 'Uygur'un ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı: 'Weeble mı demiştin?'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ÖZEL HABER
Özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyen yasa geliyor
10:29
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
ÖZEL HABER
İsrail'den Ukrayna'ya Rusya yanıtı: İsrail tarihin doğru tarafındadır
11:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
ÖZEL HABER
‘Kar beyazdır ölüm’ 25 yıldır yok...
12:32
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
HABERLER
Erol Şahin otomotiv sektörünün son durumunu özetledi
14:00
26 dk
HABERLER
Spor yazarı Gökhan Dinç kulüplerin bütçelerini anlattı
15:00
39 dk
ÖZEL HABER
ABD itiraf etti: Yüzde 15'ini kaybettik
15:44
2 dk
HABERLER
Suudi Arabistan dünya futbolunu nasıl etkileyecek?
16:00
22 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
3 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
21:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
5 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
23:00
6 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz sıcaklarından nasıl korunmalıyız?
08:00
28 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat baюэ baюlэklarэ
11:00
14 dk
SİNEMANIN EFSANESİ
Yenilmez kahraman Cüneyt Arkın'ın ardından geçen 1 yıl
11:40
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yapay zekada bizleri neler bekliyor?
12:15
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
14 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Çocuk kitabı nasıl sever? Bayram özel
13:05
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
14 dk
ÖZEL HABER
Türkiye-Yunanistan ilişkilerini yeni dönemde neler bekiiyor?
14:41
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
14 dk
ÖZEL HABER
Batı, Ukrayna'nın kültür varlıklarına el koyuyor
15:41
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya'da hükümlülere özel askeri şirket yasağı
16:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
14 dk
AKŞAM POSTASI BAYRAM ÖZEL
Yaz mevsiminde kültür hayatı nasıl değişiyor?
17:15
23 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Edebiyat üzerine bayram özel
18:00
53 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
https://sputniknews.com.tr/20230628/abd-baskan-adayinin-uygurun-ne-oldugunu-bilmedigi-ortaya-cikti-weeble-mi-demistin-1072945426.html
ABD başkan adayının 'Uygur'un ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı: 'Weeble mı demiştin?'
ABD başkan adayının 'Uygur'un ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı: 'Weeble mı demiştin?'
ABD'de başkan adaylığı için yarışan Cumhuriyetçi Francis Suarez'in, 'Uygurların' ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı. 28.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-28T10:17+0300
2023-06-28T10:28+0300
francis suarez
abd
uygur
uygur türkleri
sincan uygur özerk bölgesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072945270_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_95260f335e6a6e0fcf3a02ee8d893117.jpg
Miami, Florida'nın eski belediye başkanı ve 2024 cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarışan Cumhuriyetçi politikacı Francis Suarez, muhafazakar gazeteci Hugh Hewitt'in programına katıldı. Hewitt'in kendisine yönelttiği 'Uygurlar hakkında konuşup konuşmayacağı' sorusu üzerine Suarez, "Uygur nedir?" yanıtını verdi. Hewitt ise, konuyu değiştirerek Suarez'e "Bu konuda daha akıllı olmalısınız" dedi. Birkaç dakika sonra konu yine gündeme geldiğinde Hewitt, Suarez'in "Bana bir ödev verdin, neydi, ona ne demiştin, Weeble mı?" sorusunu “Uygurlar... Uygurları gerçekten bilmeniz gerekiyor, başkan. Her gün bunun hakkında konuşmalısınız, tamam mı?" diyerek yanıtladı. 'Benim hatam'Suarez ise, 'hızlı öğrendiğini' söyleyerek konuyu araştıracağını söyledi.Suarez, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sunucunun telaffuzunu anlayamadığını söyledi ve "Çin'de Uygurların çektiklerini tabii ki çok iyi biliyorum. İnançları nedeniyle köleleştiriliyorlar" ifadelerini kullandı. Sunucunun telaffuzu nedeniyle "Uygurlar" dediğini anlamadığını savunan Suarez, "Benim hatam" açıklamasında bulundu.Çin'in kuzeybatısında yaşayan Türki bir halk olan Uygurlar, ABD ile Çin arasında uzun süreli bir tartışmanın konusu. ABD, Çin'in bölgede insan hakları ihlalleri uyguladığını iddia ederken, Pekin yönetimi iddiaları 'yalan ve dezenformasyon' diye tanımlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230615/abdde-miami-belediye-baskani-2024-baskanlik-secimlerine-adayligini-duyurmaya-hazirlaniyor-1072466388.html
sincan uygur özerk bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/1c/1072945270_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_c3df1f1971713eff9973697df73c157b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
francis suarez, abd, uygur, uygur türkleri, sincan uygur özerk bölgesi
francis suarez, abd, uygur, uygur türkleri, sincan uygur özerk bölgesi

ABD başkan adayının 'Uygur'un ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı: 'Weeble mı demiştin?'

10:17 28.06.2023 (güncellendi: 10:28 28.06.2023)
© AP PhotoFrancis Suarez
Francis Suarez - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2023
© AP Photo
Abone olTelegram
ABD'de başkan adaylığı için yarışan Cumhuriyetçi Francis Suarez'in, 'Uygurların' ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı.
Miami, Florida'nın eski belediye başkanı ve 2024 cumhurbaşkanlığı adaylığı için yarışan Cumhuriyetçi politikacı Francis Suarez, muhafazakar gazeteci Hugh Hewitt'in programına katıldı.
Hewitt'in kendisine yönelttiği 'Uygurlar hakkında konuşup konuşmayacağı' sorusu üzerine Suarez, "Uygur nedir?" yanıtını verdi.
Hewitt ise, konuyu değiştirerek Suarez'e "Bu konuda daha akıllı olmalısınız" dedi.
Birkaç dakika sonra konu yine gündeme geldiğinde Hewitt, Suarez'in "Bana bir ödev verdin, neydi, ona ne demiştin, Weeble mı?" sorusunu “Uygurlar... Uygurları gerçekten bilmeniz gerekiyor, başkan. Her gün bunun hakkında konuşmalısınız, tamam mı?" diyerek yanıtladı.

'Benim hatam'

Suarez ise, 'hızlı öğrendiğini' söyleyerek konuyu araştıracağını söyledi.
Suarez, daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sunucunun telaffuzunu anlayamadığını söyledi ve "Çin'de Uygurların çektiklerini tabii ki çok iyi biliyorum. İnançları nedeniyle köleleştiriliyorlar" ifadelerini kullandı.
Sunucunun telaffuzu nedeniyle "Uygurlar" dediğini anlamadığını savunan Suarez, "Benim hatam" açıklamasında bulundu.
Çin'in kuzeybatısında yaşayan Türki bir halk olan Uygurlar, ABD ile Çin arasında uzun süreli bir tartışmanın konusu.
ABD, Çin'in bölgede insan hakları ihlalleri uyguladığını iddia ederken, Pekin yönetimi iddiaları 'yalan ve dezenformasyon' diye tanımlıyor.
Francis Suarez - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
DÜNYA
ABD'de Miami Belediye Başkanı, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurmaya hazırlanıyor
15 Haziran , 04:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала