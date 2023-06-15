ABD'de Miami Belediye Başkanı, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurmaya hazırlanıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kur farkını değerlendiren İstanbul Eczacı Odası Başkanı Özcan: İlaç sıkıntısı yaşıyoruz
07:08
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
CHP'nin 'değişim formülü' ne anlatıyor?
09:10
109 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Kabine bugün ekonomi ana gündemli toplanıyor
12:46
43 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANLAT BANA
Asgari Ücret Tespit Komisyonu pazartesi günü toplanacak
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
101 dk
Z RAPORU
Kabine Toplantısı
20:45
34 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
5 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Canlı
09:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
ANKARA FARKI
Canlı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230615/abdde-miami-belediye-baskani-2024-baskanlik-secimlerine-adayligini-duyurmaya-hazirlaniyor-1072466388.html
ABD'de Miami Belediye Başkanı, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurmaya hazırlanıyor
ABD'de Miami Belediye Başkanı, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurmaya hazırlanıyor
ABD'de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olmaya hazırlanıyor. 15.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-15T04:22+0300
2023-06-15T04:22+0300
dünya
abd
seçim
adaylık
francis suarez
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072466220_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e4b311bb1c230948a6dc3a39e9892f67.jpg
Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Suarez, 2024 başkanlık seçimlerine aday olmak için Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) gerekli belgeleri sundu.Suarez, hafta sonu yaptığı açıklamada gelecek haftalarda 'büyük bir duyurusu' olacağını söylemişti.Küba kökenli bir Amerikalı olan 45 yaşındaki Suarez, başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkıyor.Suarez, adaylığını resmi olarak duyurması halinde eski ABD Başkanı Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis'in ardından Florida'dan seçimlere katılan üçüncü aday olacak.ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden adaylıklarını duyuranlar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis, eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott, siyasetçi Asa Hutchinson ve dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie gibi isimler yer alıyor.Demokrat Partiden ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West ise seçimlere Halkın Partisinden aday olduğunu açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230614/trump-yeniden-secilirsem-bidenin-suclarinin-pesini-birakmayacagim--1072417594.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0f/1072466220_105:0:1172:800_1920x0_80_0_0_b60b443d16bb6069163a93fa84aaa7d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, seçim, adaylık, francis suarez
abd, seçim, adaylık, francis suarez

ABD'de Miami Belediye Başkanı, 2024 başkanlık seçimlerine adaylığını duyurmaya hazırlanıyor

04:22 15.06.2023
© AP Photo / Alex BrandonFrancis Suarez
Francis Suarez - Sputnik Türkiye, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Abone olTelegram
ABD'de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, 2024 başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partiden aday olmaya hazırlanıyor.
Amerikan basınına yansıyan haberlere göre Suarez, 2024 başkanlık seçimlerine aday olmak için Federal Seçim Komisyonu'na (FEC) gerekli belgeleri sundu.
Suarez, hafta sonu yaptığı açıklamada gelecek haftalarda 'büyük bir duyurusu' olacağını söylemişti.
Küba kökenli bir Amerikalı olan 45 yaşındaki Suarez, başkanlık yarışına katılacak ilk Latin Amerika kökenli aday olarak öne çıkıyor.
Suarez, adaylığını resmi olarak duyurması halinde eski ABD Başkanı Donald Trump ve Florida Valisi Ron DeSantis'in ardından Florida'dan seçimlere katılan üçüncü aday olacak.
ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Partiden adaylıklarını duyuranlar arasında eski ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Florida Valisi Ron DeSantis, eski ABD BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, genç multimilyoner Vivek Ramaswamy, iş insanı Perry Johnson, muhafazakar siyahi radyo sunucusu Larry Elder, Senatör Tim Scott, siyasetçi Asa Hutchinson ve dün yarışa katılan eski New Jersey Valisi Chris Christie gibi isimler yer alıyor.
Demokrat Partiden ise Başkan Joe Biden, eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni Robert F. Kennedy Jr. ve yazar Marianne Williamson, adaylıklarını resmen duyurmuştu.
ABD'li akademisyen ve aktivist Cornel West ise seçimlere Halkın Partisinden aday olduğunu açıklamıştı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2023
DÜNYA
Trump: Yeniden seçilirsem Biden'ın suçlarının peşini bırakmayacağım
Dün, 11:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала