https://sputniknews.com.tr/20230627/yeni-zelanda-basbakani-hipkins-yedek-ucak-kullandigi-icin-elestirilerin-hedefinde-1072927777.html
Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, yedek uçak kullandığı için eleştirilerin hedefinde
Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, yedek uçak kullandığı için eleştirilerin hedefinde
Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin ziyareti sırasında yedek uçak kullandığı için ülkesindeki muhalif liderler tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T17:02+0300
2023-06-27T17:02+0300
2023-06-27T17:02+0300
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uçak
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Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile diplomatik temasları sürerken ülkesinde ana muhalefetin hedefi oldu. Hipkins, Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yedek uçak kullandı. Ancak Hipkins, ülkedeki muhalif liderler tarafından 'iklim krizinin ortasında emisyon yayarak küresel ısınmaya neden olma' gerekçesiyle eleştirildi.Yeni Zelanda’daki muhalif Ulusal Partisi Lideri Chris Luxon, “Hipkins’in 2 uçak kullanması çevre açısından iyi bir şey değil. Şu anda iklim kriziyle mücadele ediyoruz. Oraya 30 yıllık Boeing 757 uçağının boş olarak gönderilmesi iyi bir hareketmiş gibi görünmüyor” dedi.Sağcı ACT Partisi lideri David Seymour ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yedek uçak kullanılmasını umursamazca ve boşa para harcama olarak değerlendirdi. Seymour, ”Yedek uçakla emisyon yayılımı oluşturmak, bir Ford Ranger aracıyla 3 kez aya seyahat etmek ile eş değer” ifadalerini kullandı.Başbakanlıktan yanıtBaşbakanlık sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada ise, Yeni Zelanda’nın önceki devlet liderlerinin özellikle denizaşırı ülkelere gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle ulaşımda ve savunmada sıkıntılar yaşadığı için bu ziyarette yedek uçak kullanıldığı ifade edildi. Açıklamada, “Yedek uçakları kullanmak sadece en büyük ticari ortağımız Çin ile başarı misyonunu sağlamak üzere düşünüldü” denildi. Açıklamada ayrıca, “Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RNZAF) ait uçakları kullanmak ticari olarak daha ucuz” denilerek başbakanının ziyaret için daha fazla uçak kullanması savunuldu.Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerine göre Boeing 757 uçağı genellikle devlet nezdindeki siyasetçiler ve çok önemli iş insanları için dünya çapında ticaret misyonlarını gerçekleştirmek üzere kullanılıyor.Öte yandan, Hipkins’in 29 kişilik heyetiyle Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Çin ile ihracat alanında anlaşmalar imzalanması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20230626/ab-iklim-hedefleri-icin-yeterli-finansman-bulamiyor-1072898506.html
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asya & pasifik, uçak, chris hipkins, eleştiri, yedek, yeni zelanda, başbakan
asya & pasifik, uçak, chris hipkins, eleştiri, yedek, yeni zelanda, başbakan
Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, yedek uçak kullandığı için eleştirilerin hedefinde
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Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin ziyareti sırasında yedek uçak kullandığı için ülkesindeki muhalif liderler tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu.
Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ile diplomatik temasları sürerken ülkesinde ana muhalefetin hedefi oldu.
Hipkins, Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret esnasında yedek uçak kullandı. Ancak Hipkins, ülkedeki muhalif liderler tarafından 'iklim krizinin ortasında emisyon yayarak küresel ısınmaya neden olma' gerekçesiyle eleştirildi.
Yeni Zelanda’daki muhalif Ulusal Partisi Lideri Chris Luxon, “Hipkins’in 2 uçak kullanması çevre açısından iyi bir şey değil. Şu anda iklim kriziyle mücadele ediyoruz. Oraya 30 yıllık Boeing 757 uçağının boş olarak gönderilmesi iyi bir hareketmiş gibi görünmüyor” dedi.
Sağcı ACT Partisi lideri David Seymour ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yedek uçak kullanılmasını umursamazca ve boşa para harcama olarak değerlendirdi. Seymour, ”Yedek uçakla emisyon yayılımı oluşturmak, bir Ford Ranger aracıyla 3 kez aya seyahat etmek ile eş değer” ifadalerini kullandı.
Başbakanlıktan yanıt
Başbakanlık sözcülüğü tarafından yapılan açıklamada ise, Yeni Zelanda’nın önceki devlet liderlerinin özellikle denizaşırı ülkelere gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle ulaşımda ve savunmada sıkıntılar yaşadığı için bu ziyarette yedek uçak kullanıldığı ifade edildi.
Açıklamada, “Yedek uçakları kullanmak sadece en büyük ticari ortağımız Çin ile başarı misyonunu sağlamak üzere düşünüldü” denildi. Açıklamada ayrıca, “Yeni Zelanda Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RNZAF) ait uçakları kullanmak ticari olarak daha ucuz” denilerek başbakanının ziyaret için daha fazla uçak kullanması savunuldu.
Yeni Zelanda Savunma Kuvvetlerine göre Boeing 757 uçağı genellikle devlet nezdindeki siyasetçiler ve çok önemli iş insanları için dünya çapında ticaret misyonlarını gerçekleştirmek üzere kullanılıyor.
Öte yandan, Hipkins’in 29 kişilik heyetiyle Çin’e gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Çin ile ihracat alanında anlaşmalar imzalanması bekleniyor.