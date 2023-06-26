https://sputniknews.com.tr/20230626/ab-iklim-hedefleri-icin-yeterli-finansman-bulamiyor-1072898506.html
AB, iklim hedefleri için yeterli finansman bulamıyor
AB, iklim hedefleri için yeterli finansman bulamıyor
Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği'nin (AB), iddialı iklim hedeflerini yakalamak için yeterli miktarda finansman bulamayabileceği uyarısı yaptı. 26.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-26T22:57+0300
2023-06-26T22:57+0300
2023-06-26T22:58+0300
dünya
avrupa birliği
finansman
iklim değişikliği
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Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı, AB'nin iklim ve enerji hedefleri konusunda hazırladığı raporu yayınladı.Raporda, Birliğin 2030 yılı iklim ve enerji hedeflerini yakalayamama riski bulunduğu kaydedildi.AB'nin 2030 iklim hedeflerine ulaşmaya yönelik eylemlerinin yeterli olmadığına işaret edilen raporda, Birliğin sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 55 oranında azaltma girişiminin başarısız olabileceği ifade edildi.Raporda, AB ve üye ülkelerin iklim ve enerji alanındaki eylemlerinin performansı konusunda daha şeffaf olması gerektiği belirtildi.AB'nin sera gazı emisyon ölçümü konusunda da sorunlar olduğuna dikkati çekilen raporda, ticaret, uluslararası havacılık ve nakliyeden kaynaklananlar da dahil olmak üzere AB'nin neden olduğu bütün sera gazı emisyonlarının hesaba katılması gerektiğinin altı çizildi.Raporda, AB'nin ticaret, uluslararası havacılık ve denizcilikten kaynaklananlar da dahil edildiğinde emisyonlarının yaklaşık yüzde 10 oranında daha yüksek olacağını ancak hesaplamalarda bunu dahil etmediği anımsatıldı."İddialı 2030 hedeflerine ulaşmak için özellikle önemli ölçüde katkıda bulunması beklenen özel sektörden yeterli finansman sağlandığına dair bir işaretin olmaması bir endişe kaynağıdır" ifadesi yer alan raporda, AB'nin 2021-2027 bütçesinin en az yüzde 30'u olan yaklaşık 87 milyar euro'yu her yıl iklim eylemi için harcama taahhüdünde bulunduğu anımsatıldı.Raporda, bu miktarın yılda yaklaşık 1 trilyon euro olarak tahmin edilen 2030 hedeflerine ulaşmak için gereken toplam yatırımın yüzde 10'undan daha az olduğu, kalan yatırımın ulusal ve özel fonlardan gelmesinin beklendiği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230622/abdde-hava-kirliligiyle-ilgili-tasariyi-oylayan-senato-bidenin-veto-yetkisini-asamadi-1072726137.html
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avrupa birliği, finansman, iklim değişikliği
avrupa birliği, finansman, iklim değişikliği
AB, iklim hedefleri için yeterli finansman bulamıyor
22:57 26.06.2023 (güncellendi: 22:58 26.06.2023) Abone ol
Avrupa Sayıştayı, Avrupa Birliği'nin (AB), iddialı iklim hedeflerini yakalamak için yeterli miktarda finansman bulamayabileceği uyarısı yaptı.
Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Sayıştayı, AB'nin iklim ve enerji hedefleri konusunda hazırladığı raporu yayınladı.
Raporda, Birliğin 2030 yılı iklim ve enerji hedeflerini yakalayamama riski bulunduğu kaydedildi.
AB'nin 2030 iklim hedeflerine ulaşmaya yönelik eylemlerinin yeterli olmadığına işaret edilen raporda, Birliğin sera gazı emisyonlarını 2030'a kadar 1990 seviyelerine kıyasla yüzde 55 oranında azaltma girişiminin başarısız olabileceği ifade edildi.
Raporda, AB ve üye ülkelerin iklim ve enerji alanındaki eylemlerinin performansı konusunda daha şeffaf olması gerektiği belirtildi.
AB'nin sera gazı emisyon ölçümü konusunda da sorunlar olduğuna dikkati çekilen raporda, ticaret, uluslararası havacılık ve nakliyeden kaynaklananlar da dahil olmak üzere AB'nin neden olduğu bütün sera gazı emisyonlarının hesaba katılması gerektiğinin altı çizildi.
Raporda, AB'nin ticaret, uluslararası havacılık ve denizcilikten kaynaklananlar da dahil edildiğinde emisyonlarının yaklaşık yüzde 10 oranında daha yüksek olacağını ancak hesaplamalarda bunu dahil etmediği anımsatıldı.
"İddialı 2030 hedeflerine ulaşmak için özellikle önemli ölçüde katkıda bulunması beklenen özel sektörden yeterli finansman sağlandığına dair bir işaretin olmaması bir endişe kaynağıdır" ifadesi yer alan raporda, AB'nin 2021-2027 bütçesinin en az yüzde 30'u olan yaklaşık 87 milyar euro'yu her yıl iklim eylemi için harcama taahhüdünde bulunduğu anımsatıldı.
Raporda, bu miktarın yılda yaklaşık 1 trilyon euro olarak tahmin edilen 2030 hedeflerine ulaşmak için gereken toplam yatırımın yüzde 10'undan daha az olduğu, kalan yatırımın ulusal ve özel fonlardan gelmesinin beklendiği ifade edildi.