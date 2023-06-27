https://sputniknews.com.tr/20230627/turkiyeden-cekyaya-insan-kacakciligi-yapan-cete-cokertildi-1072927979.html
Türkiye’den Çekya’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi
Türkiye’den Çekya’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi
Çekya’da polis ekipleri, Türkiye’den Çekya’ya yasadışı yollarla göçmen getiren 14 kişilik çeteyi yakaladı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-27T17:11+0300
2023-06-27T17:11+0300
2023-06-27T17:11+0300
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Çekya Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ülkenin Hradec Kralove kentinde polis ve acil müdahale ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi. Operasyonda yasadışı yollarla Türkiye’den Çekya’ya göçmen getiren 1’i Çek vatandaşı toplam 14 kişilik çete çökertildi.Çekya Organize Suçlarla Mücadele Birimi sözcüsü Jaroslav İbehej yaptığı açıklamada, “Çetenin bugüne kadar bine yakın göçmeni kaçak yollarla Çekya ve diğer AB ülkelerine gelmelerine yardım ederek yaklaşık 1 milyon euro gelir elde ettiklerini tahmin ediyoruz. Bu konu ile ilgili incelemelerimiz devam edecek” dedi.Çete üyelerinin, organize bir suç örgütüne katılmak ve devlet sınırlarından yasadışı geçişe yardım etmek suçlarından hakim karşısına çıkarak 16’şar yıl hapis cezası ile yargılanması öngörülüyor.Çete üyeleriyle ilgili soruşturmayla Hradec Kralove Bölge Savcılığı ilgilenecek.
https://sputniknews.com.tr/20230627/almanyaya-net-goc-1950den-beri-en-yuksek-seviyede-1072926401.html
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avrupa, çekya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, çete, operasyon, polis
avrupa, çekya, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, göçmen kaçakçılığı, çete, operasyon, polis
Türkiye’den Çekya’ya insan kaçakçılığı yapan çete çökertildi
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Çekya’da polis ekipleri, Türkiye’den Çekya’ya yasadışı yollarla göçmen getiren 14 kişilik çeteyi yakaladı.
Çekya Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ülkenin Hradec Kralove kentinde polis ve acil müdahale ekipleri ile birlikte operasyon düzenlendi.
Operasyonda yasadışı yollarla Türkiye’den Çekya’ya göçmen getiren 1’i Çek vatandaşı toplam 14 kişilik çete çökertildi.
Çekya Organize Suçlarla Mücadele Birimi sözcüsü Jaroslav İbehej yaptığı açıklamada, “Çetenin bugüne kadar bine yakın göçmeni kaçak yollarla Çekya ve diğer AB ülkelerine gelmelerine yardım ederek yaklaşık 1 milyon euro gelir elde ettiklerini tahmin ediyoruz. Bu konu ile ilgili incelemelerimiz devam edecek” dedi.
Çete üyelerinin, organize bir suç örgütüne katılmak ve devlet sınırlarından yasadışı geçişe yardım etmek suçlarından hakim karşısına çıkarak 16’şar yıl hapis cezası ile yargılanması öngörülüyor.
Çete üyeleriyle ilgili soruşturmayla Hradec Kralove Bölge Savcılığı ilgilenecek.