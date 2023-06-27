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TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ, haziran ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 10 bin 373 lira, yoksulluk sınırını 33 bin 789 lira olarak hesapladı. 27.06.2023, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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açlık
açlık sınırı
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TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2023 sonuçları açıklandı.Araştırmaya göre, haziranda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 10 bin 373 lira oldu.Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 33 bin 789 lira olarak hesaplandı.Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 13 bin 471 lira olarak belirlendi.Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0.10 oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230620/asgari-ucrette-3-toplanti-sona-erdi-calisma-bakani-aciklama-yapiyor-1072645746.html
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market, açlık, açlık sınırı
market, açlık, açlık sınırı

TÜRK-İŞ: Yoksulluk sınırı 33 bin 789 TL'ye yükseldi

10:37 27.06.2023
© İHAMarket
Market - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2023
© İHA
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TÜRK-İŞ, haziran ayında 4 kişilik aile için açlık sınırını 10 bin 373 lira, yoksulluk sınırını 33 bin 789 lira olarak hesapladı.
TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Haziran 2023 sonuçları açıklandı.
Araştırmaya göre, haziranda 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 10 bin 373 lira oldu.
Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 33 bin 789 lira olarak hesaplandı.
Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 13 bin 471 lira olarak belirlendi.
Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 0.10 oldu.
Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2023
EKONOMİ
Yeni asgari ücret zammı belli oldu
20 Haziran , 11:23
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